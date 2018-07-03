〈北部〉大湖尊梨季 客家風味免費嘗

2018-07-03

本週六、日幸福登場

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉高接梨進入盛產期，今年品質與甜度不輸往年，大湖鄉公所將於七、八日舉行大湖尊梨季活動，昨天舉辦削高接梨趣味競賽熱身，兩天的活動，將有一元競標、高接梨及炒米粉、綠豆湯等免費品嘗等。大湖鄉長胡娘妹表示，將「以客為尊、以梨相待」，來大湖、必幸福。

大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，大湖鄉高接梨種植面積約二百八十公頃，品種有豐水、新興，近年來有梨農嫁接秋皇品種，今年的高接梨在中果期時，因天候乾旱，缺水灌溉，導致今年果粒較小，但甜度及品質與往年差不多，甜度約十二度。

大湖高接梨在二○一○年打出「大湖尊梨」品牌，六月下旬至七月初為豐水梨產期，七月下旬至八月初為新興梨，豐水梨口感綿密，入口即化；新興梨的口感清脆，甜美多汁，今年豐水梨市售每台斤約一百至一百二十元，價格與去年差不多。

大湖地區農會四日上午九點起將舉辦今年度大湖尊梨（豐水梨）果品評鑑，七日頒獎表揚。

炒米粉、綠豆湯攬客

大湖鄉公所將於七、八日在台三線一四一點二公里處停車場舉辦大湖尊梨季活動，鄉公所昨天在新開村活動中心舉行記者會胡娘妹和與會來賓來一場削梨比賽，為活動熱身。

兩天的活動有客家團體表演、趣味競賽、一元競標、歡唱時間等，現場還有炒米粉、綠豆湯、大湖尊梨免費品嘗，邀請遊客到大湖吃鮮梨，體驗客家好風情。