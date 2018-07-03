〈北部〉距生物廊道600米 石虎疑遭路殺

2018-07-03

陳屍三灣鄉台三線

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕再傳石虎路殺悲歌！苗栗縣三灣鄉台三線一○三公里處，昨天被民眾發現瀕臨絕種的保育類石虎陳屍在道路雙黃線上。苗栗縣政府農業處表示，該石虎頭骨及耳朵破裂，初判是遭路殺，且距離跨越台三線的生物廊道僅六百多公尺，令人惋惜。現遺體已送往國立屏東科技大學解剖，這是近年來三灣鄉首次發現石虎被路殺，也是苗栗縣今年第三起、全國第七起石虎遭路殺。

發現石虎的范姓民眾指出，昨一早六點多於台三線上發現石虎倒臥在路中央，頭部一片血泊，雙目瞪大屍身冰冷，而該石虎看起來體型健壯、重約五公斤，雖然三灣鄉常聽聞有石虎，但鮮少人目睹，沒想到見到時卻是一具屍體。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦指出，該隻石虎為公成體，初判致命傷於頭骨及耳朵破裂，疑似遭車輛撞擊而死，更令人惋惜的是，距離陳屍處約六百公尺遠，就有一座跨越台三線的生物廊道，但卻未能保住珍貴石虎性命。

縣府加強生態追蹤

張葦說，此石虎路殺事件是苗栗歷來最靠近東北方的案例，顯見石虎棲息地範圍涵蓋縣內北邊，將加強追蹤監控該區生態。目前石虎遺體已送往國立屏科大解剖釐清死因，並進一步研究是否感染「犬小病毒」，造成行動力降低，導致被路殺。

苗縣府農業處表示，三灣鄉也是石虎重要棲地之一，苗栗縣前二起石虎路殺，分別發生在台十三甲線造橋鄉段及苗二十九線後龍鎮段。