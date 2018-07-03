〈北部〉一人一瓦 搶救蘆竹湳社區古厝

2018-07-03

傳統聚落文化協會出招

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市蘆竹湳社區保留五十三座傳統三合院，是苗栗少見保存完整的老屋聚落，但許多古厝因無人居住，年久失修，陸續出現屋頂坍塌、漏水等情況，苗栗縣傳統聚落文化協會為挽救這些即將傾頹的老屋，發起「搶救古厝‧一人一瓦」行動，盼藉由遊客到社區觀光消費，提撥部分金額作為未來重新整修建設的基金。

被頭份工業區環繞、具三百年歷史的蘆竹湳社區，除保有傳統農村風情，並在苗栗縣傳統聚落文化協會的推廣營運下，包含製作六合窯、傳統農具的老技藝得以傳承，每逢假日總吸引許多遊客，逢年過節時更會舉辦許多早期節慶活動，如元宵節提蘿蔔燈、端午節打石戰等，充滿濃濃懷舊風情。

號召遊客消費提撥基金

但社區許多三合院古厝因年久失修，磚瓦屋頂禁不起長年風吹日曬雨淋，逐漸出現破洞、漏水、傾圮等情況，因經費有限，再加上許多屋主抱持錯誤觀念，誤以為若老屋整修後被列古蹟，會失去所有權，因此配合意願低，使得老屋修繕進度牛步。

苗栗縣傳統聚落文化協會副總幹事許書凡表示，現在正積極推廣「搶救古厝‧一人一瓦」計畫，只要遊客到社區內消費，就會從每筆金額提撥十五元作為購買磚瓦基金，待湊足經費將選定待修老屋，為老建物換上新風貌。

許書凡說，下半年也將向文化部申請「老建物保存再生計畫」，盼為具歷史文化價值的私有建物爭取五○％的修繕補助；此外積極向屋主溝通，盼由協會協助保留、維護老屋，藉由多管齊下為珍貴古厝續命。

協會雖提出搶救古厝計畫籌措經費，但也擔心等待涓滴成流進度緩慢，盼藉此計畫拋磚引玉，吸引在地企業及民眾贊助，加速老屋修繕，齊力恢復老聚落風華。