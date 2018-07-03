〈北部〉4主題小旅行 在地人帶玩花蓮市

2018-07-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市公所暑期規劃「環境生態」、「文史旅行」、「老街巡禮」及「生活體驗」等四大主題小旅行，展現花蓮之美，每場限額廿人，共計十六場次，市長魏嘉賢力邀民眾「漫步洄瀾，用心聽故事」，一起貼近這塊美麗的土地。

規劃16場 即起開放報名

花蓮市公所「漫步洄瀾，用心聽故事」小旅行活動，暑假期間共規劃四大主題路線，即日起開放報名。「環境生態」邀請荒野保護協會花蓮分會，帶領民眾探索美崙山及佐倉步道，探尋生態之美。

「文史旅行」則是由孩好書屋負責人賴威任，與民眾前往北濱等地，找尋百年前消失的琉球松；走訪繁華溝仔尾的時光之旅，主要由生活旅人黃啟瑞負責，深入街道巷弄，挖掘藏身在小巷內的文史故事。

花蓮僅存傳統手工醬油老店「新味醬油」第三代老闆許桓巽，將陪伴遊客來趟老街新味之旅，跟著豆香味徒步走訪「燕銘玩具」、「木三鐵店」及昔日號稱有「金」一條街的「繁華南京街」等地，玩味街道巷弄，並透過聽故事的方式，看見花蓮市的改變與美麗。

花蓮市長魏嘉賢說，十六場小旅行活動，包括文青、歷史、美食及攝影路線，能讓外地遊客體會花蓮人日常，市區腹地雖不大，但可走訪的店家及街景卻很豐富，相信民眾能從中體會老街的古樸及新市的繁華。

全程免費 僅DIY體驗收材料費

他說，花蓮市公所努力集結名店及特色街景，以觀光工廠概念規劃小旅行路線，讓遊客能更深入探訪花蓮的人文地貌，四大主題各具特色，希望能提供遊客「漫步洄瀾，用心聽故事」的機會，感受花蓮人文之美。

花蓮市公所表示，小旅行活動需提前報名、全程免費，僅在生活體驗「老街巡禮」主題中，民眾可選擇是否參加豆腐乳DIY體驗，參加者「新味醬油」額外酌收四百元材料費；集合地點依各主題規劃，遊客可搭車或步行前往。

報名詳情可上花蓮市公所網站查詢，或電洽文化及觀光發展所，黃先生（03）8310153轉13。