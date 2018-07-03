〈北部〉步道封9年打通 冬山新寮第2層瀑布今開放

2018-07-03

2009年芭瑪颱風受創 2011年修到第一層

〔記者江志雄／宜蘭報導〕有六十公尺長的宜蘭縣冬山鄉新寮第二層瀑布，二○○九年十月芭瑪颱風過後封閉至今，羅東林管處修復新寮瀑布步道，打通最後一哩路，今天掀開蓋上九年的面紗重新開放。

新寮瀑布步道位在羅東近郊冬山鄉中山村，沿新寮溪溪谷溯源而上，入口處到第一層瀑布有一公里，第一層瀑布到第二層瀑布有五百公尺，全長一．五公里。

這條步道在二○○五年整建完成，四年後遭芭瑪颱風重創，一度全線封閉；二○一一年修復到第一層瀑布，遊客止步於此，再上去的路段柔腸寸斷，海拔四百公尺高的第二層瀑布，在芭瑪過後，便無路抵達，外界無緣一親芳澤。

花千餘萬整修 同時上山以350人為限

「終於打通了！」羅東林管處兩年前編列一千萬元預算，另爭取水保局七百萬元補助款，整修通往第二層瀑布的五百公尺路段，施工單位採生態工法就地取材，運用山區石塊堆砌石階、施作挑高吊橋、棧道，最近大功告成，新寮瀑布步道全線貫通，今天上午十點舉行重新啟用儀式，委託當地的中山社區管理維護。

羅東林管處冬山工作站主任林芳立說，新寮瀑布步道從入口上山走到第二層瀑布，已打通任督二脈，沿途蟲鳴鳥叫、溪水潺潺，動植物資源豐富，展現台灣低海拔森林樣貌，漫步其中吸取芬多精，加上步道緊鄰溪谷，水花四濺，相當涼爽，是暑假踏青消暑的好去處，來回路程合計約一個半小時。

冬山鄉中山村長李振福說，第一層瀑布長約三十公尺，第二層有六十公尺，走一趟步道體驗兩個大瀑布，因步道路幅不寬，並考量生態保育，實施動態總量管制，同時間上山遊客數以三百五十人為限，禁止烤肉炊食，不要攜帶寵物，沿途沒有垃圾桶，請把垃圾帶回家。