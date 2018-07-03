〈北部〉頭份德義路多坑疤 騎士︰比考照難走

2018-07-03

開挖下水道工程回填不實所致

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府於頭份市多處路段進行下水道鋪設工程，但有民眾抱怨，德義路段工程剛暫告一段落後，廠商將道路回填但卻未鋪平，整條近百公尺的馬路有如「補丁」，到處坑坑疤疤，路面還有深達約四公分的凹陷處，嚴重威脅用路人安危。苗栗縣政府回應，已要求廠商針對凹凸路面進行改善，但該處下水道工程恐還需一年才能完工。

頭份市德義路段正進行下水道工程，數月前開挖道路鋪設主幹道，第一階段工程完工後，廠商先將道路回填，但鋪路過程草率，整段路凹凸不平，近日遇雨更到處積水，附近居民苦不堪言，還有用路人抱怨，「騎這段路比考駕照還難。」

居民稱，該路段長約百公尺，施工占據單線車道，好不容易工程暫告一段落，但廠商進行道路假修復時卻未夯實，導致脆弱路面禁不起車輛來回輾壓，出現一處深達四公分的坑洞，汽機車行駛而過都劇烈晃動，險象環生。

縣府要求改善並持續追蹤品質

用路人批評廠商施工太過草率，附近居民也難忍長期施工造成出入不便，屢屢透過地方民代反映。苗縣府水利處下水道科科長陳逸勳表示，接獲陳情後已要求施工廠商針對德義路段凹凸不平處進行改善，近期也會派員現勘，務必要求道路恢復平整，保障行車安全。

但陳逸勳說，德義路下水道工程目前僅完成主幹道鋪設，後續還要進行用戶接管，最晚須至明年中旬才能全部完工，會持續追蹤施工品質，降低對附近居民的影響。

頭份市的下水道工程陸續展開，從永貞路往頭份市方向近期也將動工，苗縣府強調，工程進行難免造成不便，會加強與廠商及居民的溝通，全市工程預計於二○二七年完工，屆時將撥經費給頭份市公所針對施工路段進行路面重新刨鋪，恢復道路平整。