〈北部〉ㄚ桃、園哥上機捷 仲夏1日票65折

2018-07-03

好康 9月16日前買2張就有優惠

〔記者李容萍／中壢報導〕暑假旅遊旺季開始，桃園機場捷運為連結機場和串連北北桃輕旅行的重要交通工具，今（三日）起推出「ㄚ桃、園哥彩繪列車」，讓超萌的桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥陪伴大小朋友搭乘，車廂內也特製近半個人高度的ㄚ桃、園哥公仔，讓旅客和公仔合影，且即日起至九月十六日也推出仲夏一日票優惠。

超萌 吉祥物公仔陪你坐彩繪列車

市長鄭文燦昨天於機捷A21環北站主持「ㄚ桃、園哥彩繪列車」啟動儀式表示，彩繪列車結合了機捷紫色、ㄚ桃粉紅色及園哥的鵝黃色，ㄚ桃、園哥會出現在各自色系的車廂與旅客互動，透過有趣方式讓更多人喜歡搭乘機捷；彩繪列車一亮相也讓現場旅客又驚又喜，搶著拍照。

鄭文燦同時也宣布桃捷公司推出「仲夏一日票優惠」，即日起至九月十六日凡單次購買二張（含）以上一日票，每張可享六五折優惠，從原價三百五十元降為二百卅元，每張可省一百廿元，歡迎民眾利用暑假期間結伴搭乘機捷到桃園遊玩；另外，即日起至八月卅一日，購買定期票或一日票也可享指定商家優惠，估計兩方案推出後能提升相當運量，桃捷公司也會加強宣傳機捷專書《瞬遊機捷》，吸引更多人搭乘機捷暢遊桃園。

桃園捷運公司總經理蒲鶴章表示，機捷一日優惠票的使用期限為九月卅日前，經感應車站閘門口啟用後，於當日營運結束前可不限區間、不限次數、不限車種搭乘；此前桃捷曾推出花漾一日票、冬季一日票等優惠。

鄭文燦也指出，機捷營運表現亮眼，桃捷公司去年盈餘約八千七百萬元，今年每日平均運量已逾六萬人次；目前的營運目標著重提升運量及服務，透過推出各種優惠措施創造效益，包括捷運轉乘公車優惠、市民卡搭乘機捷享八折優惠、社福點數八百點可於機捷使用、「捷乘應猿」回程免費搭乘等，未來還會推出各種優惠方案，讓營運持續成長。