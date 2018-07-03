〈中部〉花博推全期間票 1天不到12元

2018-07-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博門票預售，繼「最早鳥票」、「早鳥票」及「預售優惠票」後，市府再推出「全期間票」，即日起至十月十五日開放預購，優惠價兩千元，平均每天不到十二元。「全期間票」的票面設計，則採超萌的石虎家族和歐米馬合體圖樣。

173天展期 可天天暢遊各展區

市府表示，台中花博提供多樣化的票券選擇，滿足不同購票需求，這次推出「全期間票」，票面設計採石虎家族和歐米馬合體的超萌圖樣，憑票可在花博一百七十三天展期任意暢遊各大展區，預購優惠價兩千元，平均一天不到十二元。

記名票券 不得轉予他人使用

全期間票屬記名票券，購買時須填寫個人基本資料並附上相片，票券不得轉予他人使用。透過網路預購的民眾，可藉由花博售票官網上傳大頭照。錯過網路預購者，也可在花博於十一月三日開幕後，至售票窗口拍攝大頭照並現場購票製卡。

市府表示，台中花博從十一月三日起至明年四月廿四日，展期長達半年，除「全期間票」，單日使用的「預售優惠票」也持續熱銷，將販售至七月卅一日止。未來將陸續提供多樣化票券，包括紀念套票等多種優惠票種，讓民眾擁有更多元的入場及逛展選擇。

市府表示，今年一月八日至二月廿八日率先推出最好康的「最早鳥票」，每張一百五十元，相較全票定價三百五十元，等於比五折更低；三月至四月緊接著推出「早鳥票」，每張一百七十五元，等於全票的半價優惠；五月起再推出「預售優惠票」，票價兩百元。