〈中部〉培訓農業技能 學生暑期見習開跑

2018-07-03

〔記者歐素美／台中報導〕農業局舉辦「青年加農、賢拜傳承」暑期見習計畫，今年特別開放非農科的學生參與，共吸引十八人報名，昨在陽明市政大樓舉行開訓典禮，農業局依學生興趣媒合至八位農業賢拜的農場見習，希望培訓學生農業技能，為台中農業開發更年輕的動能。

18人報名 前往賢拜農場學習

「青年加農、賢拜傳承」暑期見習計畫，將為期一個月，去年農業局開放六十個名額，共十九人報名，今年因擴大開放非農科學生參與，名額增至一百個，卻只有十八人報名，以新社高中農業類科學生為主，霧峰農工及興大附農皆無學生報名。

農業局提供6千元生活津貼

農業局依據學生的學習興趣，分別媒合至陳冠宇、張振榮、巫建旺、吳錦坤、古東喜、賴永進、王國順及宋威霆等八位農業賢拜的農場，學習種植溫室小番茄、有機蔬菜、哈密瓜、葡萄、梨子、香菇及養蜂等技術。見習結束後，農業局將核發時數證明，並提供六千元生活津貼，以鼓勵學生全程參與。

提高青年未來從農意願

農業局指出，市府自二○一五年辦理「青年加農、賢拜傳承」計畫，積極輔導有意從農的青年朋友學習農業知識，並安排生產、銷售相關訓練課程，也聘請業界優秀農友擔任賢拜，傳授農業技能，獲廣大迴響。為讓農業人才培育向下扎根，進一步結合青年加農計畫與青年希望工程計畫，針對高中職學生辦理暑期見習，讓學子更加認識農業及農村，進一步探索自身興趣，提高青年未來從農的意願。

將升上豐原高中二年級的詹采榛，是本次唯一非農科學生，她表示，參加暑期見習計畫可充實暑假生活，還能探索農業領域，替未來做準備；由於對溫室栽培有興趣，加上家住苗栗，將就近至后里農業賢拜陳冠宇的溫室小番茄農場學習。