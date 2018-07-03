〈中部〉國際機器人大賽 南投18校搶代表權

2018-07-03

〔記者佟振國／南投報導〕二○一八「國際機器人競賽南投縣選拔賽」昨於埔里鎮國立暨大附中舉行，全縣十八所學校隊伍參賽，今年競賽主題結合世界關注的糧食議題，參賽選手要設計減少食物浪費、精密農業與食物配送的機器人，並且能夠最有效率達成目標才能勝出，代表南投縣參加今年九月的全國賽，並爭取參加泰國世界賽參賽權。

國立暨大附中將於今年九月八、九日主辦二○一八國際機器人全國總決賽，昨天先舉辦南投縣選拔賽，分為國小、國中、高中職組、創意賽組，計有十八所學校報名參賽，參賽選手根據主題，在有限時間內進行機器人組裝、程式編寫，再展開一連串的測試調校，讓機器人以最佳狀態上場。

暨大附中校長張正彥表示，WRO奧林匹亞國際機器人大賽，每年都會結合世界潮流訂參賽主題，國際關注的糧食議題則雀屏中選，國小組為「避免食物浪費」，機器人任務須根據水果外觀和有效期限來進行分類；國中組為「精密農業」機器人，任務是收集不同農地土壤品質數據；高中職組為「食物配送」，機器人須將不同食物送達正確目的地；創意賽組則是自訂食物問題而加以解決。

台灣玉山機器人協會秘書長鄭瑞瑩指出，今年全國賽的隊伍估計將有一百五十至二百個，競爭相當激烈，優勝隊伍才能參加今年十一月的泰國世界大賽。