〈中部〉中興新村瀑布蘭秘境 採花賊搞破壞

2018-07-03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村光明三路行道樹附生天宮石斛蘭，近兩年被網友大推是蘭花飛瀑秘境，「花紅是非多」，從五月起陸續有採花賊偷走附生的石斛蘭，不久前有宵小大喇喇地沿路拔下天宮石斛蘭約十株，偷拔身影還被監視器拍到。這裡的住戶擔心，若繼續被偷下去，明年就看不到飛瀑蘭盛開的美景。

中興新村光明三路沿路芒果樹幹，因住戶莊錦江分年栽植天宮石斛蘭，整條街的住戶也都很照顧愛護這些美麗蘭花，到今年已有近六十株，四月中、下旬俗稱「瀑布蘭」的天宮石斛蘭就會盛開，一串串如瀑布般的粉紅花串，在風中輕輕搖曳，姿態嬌美，去年和今年經網友熱傳，賞花遊客從各地湧至，造成轟動。

2個月內偷走十餘株

漂亮的瀑布蘭經網路熱傳後聲名大噪，卻也成了偷花賊覬覦的對象，去年有兩株被偷走，今年宵小更猖獗，據住戶透露，五月份就有兩株蘋果綠的石斛蘭不見了，六月中旬又有兩株蝴蝶蘭被拔走。而最大膽的是六月十八日晚間八時多，利用當時下著小雨，街道無人走動的機會，短短十多分鐘，就有十株天宮石斛蘭和檀香石斛蘭被同一個竊賊偷走。

有住戶的監視器剛好錄到該偷花賊拔下其中一株石斛蘭的影像，而他手中的一只白色塑膠袋，當時已裝滿拔下的石斛蘭。

居民憂明年美景褪色

長期當義務園丁的莊錦江既心疼又氣憤，他說，這些花每年開花可以讓成千上萬的人觀賞，偷花賊大喇喇地偷拔走，完全不擔心會被抓到，若再這樣繼續偷下去，恐怕樹幹上的天宮石斛蘭所剩無幾，明年也不再有蘭花飛瀑美景可觀賞。