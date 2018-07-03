〈中部〉南投縣立泳池 高中以下暑假免費

2018-07-03

延長時段至下午5點

〔記者陳鳳麗／南投報導〕選舉年福利大放送！南投縣府去年暑假開放國中小學生每天上午免費到南投縣立三和游泳池游泳，今年時段延長到下午五時，縣長林明溱昨在縣務會議再爭取高中生也納入，一度有意放寬到有學生證就可入場，最後決定國小到高中職學生可免費入場。

南投縣府去年暑假兩個月，每天上午八時到中午十二時開放國中小學生免費入場，教育處長李孟珍昨在縣務會議中表示，去年享受到免費入場游泳的國中小學生有八千一百人次。今年延長免費入場時間到下午五時，相信受惠的學生人數一定倍增。

林明溱︰選舉年回應家長期待

縣長林明溱則在會中表示，有家長認為高中生也不會賺錢，理應與國中小學生享有一樣的待遇，而選舉快到了，家長的期待也會較多。既然游泳是很好的運動，縣府站在鼓勵學會游泳，少去野溪戲水，不妨也把高中生列入免費對象。

與會的局處長其實有多人反對增列高中生，擔心今年時段延長人數更多，若再增加高中生，人太多水質比較會污染，加上有民眾買月票，若免費入場的人多，會壓縮買月票游泳民眾的運動空間，對其不公平。

林明溱一度想放寬到有學生證就可免費入場，但經討論後，最後裁示，今年暑假就只增加高中職學生免費入場，即國小到高中職（不含五專一到三年級）暑假免費入場。