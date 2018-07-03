〈中部〉時力嘉市議員參選人 設勞權申訴專線

2018-07-03

〔記者陳璟民、王善嬿／嘉市報導〕「違法待遇，勇敢檢舉。」時代力量黨嘉義市東區市議員參選人張志翔昨早喊出口號，宣布設立勞權申訴專線05-2273033，扮演公益檢舉人，幫助因資方違反勞動法規而權益受損的在地勞工獲得保障。

張志翔與時力嘉義辦公室主任蔡鐘皞、選務執行長陳盅禓共同召開記者會，指嘉市府實施勞動檢查的成效不彰，例如前年勞檢一千零四十五件，但發現違法違規並予以處分僅廿二件，處分率約二．一一％，為全國倒數第三，末兩名是澎湖縣與連江縣。

張志翔還說，去年嘉市共五百二十四家企業召開勞資會議，佔僱用事業單位家數約三．三％，比全台平均值七．三％低，且未有廠商與勞工簽訂團體協約，時力嘉義辦公室為此設置勞權申訴專線及勞權自主檢查表，提供嘉義地區勞工匿名舉發違法資方管道。

市府社會處長張元厚回應，單看勞檢、裁罰件數等數據，過於簡化勞資關係，是否解決勞資爭議才是重點，況且處分率全國倒數第三，反過來等於說明嘉市勞資和諧。

社會處勞工科長黃浩君說，處分不是目的，一例一休新制上路後，透過宣導、輔導及調解機制，紓解勞資爭議，勞資會議不是每個事業單位都需要，簽訂團體協約也要該企業先組成工會，嘉義基督教醫院工會與醫院簽訂協商中，不能抹滅市府努力。