〈中部〉雲縣議會又漏水 天花板脫落提前散會

2018-07-03

吸音綿持續吸漏水 恐壓垮天花板

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣昨天降下豪大雨，剛花費近五千萬元整修的雲林縣議會再度漏水，天花板的吸音板掉落，裡頭的吸音綿垂掛在天花板上，令人怵目驚心；副議長蘇俊豪考量安全，並方便議員下鄉勘災，宣布提前散會；經包商初步勘查，可能因天花板固定不確實釀禍，已連夜趕工補強。

副議長︰考量安全 方便議員勘災

雲林縣議會花了近五千萬元完成整修，六月廿日一場大雨，議事廳竟然漏水，工作人員在備詢官員背後擺上水桶接水，畫面相當諷刺，上月已要求包商處理，但效果不彰，雲林連兩天降大雨，昨天一早議會人員進入議事廳，發現天花板上的吸音板掉落地面，巨大的吸音綿垂掛在天花板上，有安全疑慮。

蘇俊豪表示，由於天花板持續漏水，擔心吸音綿吸收漏水，超過天花板負荷而發生意外，基於安全考量，加上雲林不少地方淹水，議員同事有勘災需求，所以提前在十點前散會。

議長沈宗隆表示，今天是定期大會最後一天，議程照常進行，但也要看縣府處理情形，安全第一。

縣府︰疑接合不良 應非漏水造成

縣府工務處長黃凱達表示，吸音板及吸音綿掉落的原因，初步調查係因吸音板與天花板鋼樑接合不良，導致承載力不足，應該與屋頂漏水沒有直接關係，幸好未造成人員受傷，承包商已連夜趕工，強化固定天花板。

黃凱達表示，屋頂漏水問題屬於四年多前議事廳屋頂整建防水工程改善後續作業，目前仍在保固期，除要求包商繼續找漏水原因，也會與議會討論長期解決方案。