〈中部〉虎尾清潔隊聯外道坍 停收垃圾

2018-07-03

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕西南風帶來滂沱大雨，雲林縣平均雨量逾二百毫米，虎尾清潔隊因聯外道路路基掏空塌陷，垃圾車無法進出被迫停收垃圾，另多處地點因雨水宣洩不及一度積水，縣府應變中心二級開設，呼籲民眾提高警覺。

今天上午請求縣府協助修復

虎尾公所主任秘書黃富義指出，清潔隊進出道路只有一條，因塌陷程度愈來愈嚴重，垃圾車及資源回收車無法出入，先行公告暫時停收垃圾一天，今天上午再請求雲林縣政府主管單位協助在中午前修復讓垃圾車得以通行。

儘管大雨滂沱，仍有不少菜農冒雨採摘蔬菜，農民說，葉菜類最怕雨水，若雨勢持續即使能夠採收，也會因賣相不佳價格不好，為避免辛苦耕作一夕泡湯，顧不得大雨，也要穿雨衣採收。

縣府︰已通知公所農業勘災

縣府農業處長張鴻猷表示，已通知各公所做好農業勘災，縣內目前還有二千多公頃花生還未採收，若雨勢持續，恐會造成花生發芽等災情，請農民多留意雨後農田管理。

崙背市區、崙背國中周邊道路積水最深到小腿，經營小吃攤的老闆無奈表示，這場大雨來得毫無預警，他食材都已備妥，只好架高攤位繼續營業，當地只要遇到驟雨就會積水，希望相關單位能夠改善。

西螺大橋橋面也因雨勢太大積水至腳盤，不少機車打滑，險象環生，西螺果菜市場周邊因排水溢堤，不少載運蔬菜車輛有如水上行舟。

水利處長許宏博表示，上午有才大排馬光段、土庫新庄大排及大荖大排、新庄仔大排、中央大排等排水都已達到警戒水位，請沿線住戶提高警覺。