〈中部〉水上願心三號橋引道 雨釀塌陷封閉

2018-07-03

甫開通路基掏空 被疑設計不當

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣、市連日大雨，昨天傳出多處積淹水、交通阻斷等災情，其中，水上鄉昨累積雨量超過二百毫米，鄉內六月廿三日甫開通的願心三號橋，疑因路面水滲流至土層導致引道兩側路基掏空，出現路面塌陷情形，通行安全亮紅燈而緊急封閉，鄉親質疑設計不當。

縣府︰將會同廠商釐清原因改善

縣府建設處長林永福表示，願心三號橋由嘉邑行善團施作橋梁，經費三百九十八萬元，引道部分由縣府發包施作，經費一百五十萬元，橋梁與引道設計監造廠商不同，塌陷部分主要是在介面銜接端，初步研判橋旁原有人行步道為透水磚，下雨時由路面直接進入排水系統，無設置截流設施，這次施作的橋台屬不透水土層，也無截流設施，連續降雨致路面水滲流至土層，將土壤從洩水孔帶出。

林永福說，確切原因要開挖了解，若是洩水孔孔徑過大導致土層砂石流失，回填時會採用適當土石並改善洩水孔，也可能採截水導水方式引流；當初引道部分只考量路面及擋土牆做設計，未注意附近人行道等排水問題，縣府會與監造設計、施工廠商釐清原因及改善。

鹿草時雨量破百毫米 嘉市也積水

嘉義地區昨傾盆大雨，鹿草、義竹、朴子、水上等鄉鎮市傳出積淹水情形，鹿草上午九到十點時雨量一百一十五毫米，累積雨量到下午四點超過二百三十毫米，幸近傍晚雨勢漸緩或停歇，未釀重災。

嘉義市長涂醒哲昨早視察文化路車行地下道及後湖抽水站汛期整備狀況，他表示，市區地下道過去逢雨易積淹水，市府花約四千萬元將五座地下道安裝抽水機組、遠端監控系統，增設自動監測積水警示，地下道入口設ＬＥＤ警示燈，提醒民眾地下道的通行狀態。

嘉義市東義路三九六巷因地勢較低，積水約五公分高，市府工務處水利工程科長黃國泰表示，當地地勢比牛稠溪防汛道路還低，近年設置側溝、後庄排水溝及滯洪池以減緩災情，現正辦理盧山橋東義路改建工程，將路面加高改善。