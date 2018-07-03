〈中部〉用社群媒體購物 台中居六都之冠

2018-07-03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市民愛用社群媒體，市府主計處表示，依據國家發展委員會數位機會（落差）調查結果，二○一七年台中市民有使用即時通訊或社群軟體者，佔九十八．二％，六都中與桃園市並列第一；另外，每百位市民有利用社群媒體「購物」者卅五．九人，六都中居冠。

主計處指出，台中市民網路使用率呈逐年成長趨勢，去年達八十三．三％，較二○一一年增加九．六個百分點，也高於全國平均（八十二．三％）一個百分點。

當直播主 六都台中排名第二

另外，「個人有使用即時通訊或社群軟體情形」的市民占九十八．二％，六都中與桃園市並列第一。再觀察市民使用社群媒體功能情形，每百位市民有利用社群媒體「看新聞」者八十一．七人，六都中排第二；「看別人直播」者為五十二．八人，六都中排第三；「購物」者卅五．九人，六都中居冠；而「自己直播」（當直播主）者為四．九人，六都中排名第二，顯示市民對社群媒體重度依賴程度。

為滿足民眾外出臨時性上網需求，市府至去年底提供免費無線上網服務熱點數共計一千零六十五個，在各行政區中，以西屯區一百一十八個最多，北屯區九十個次之。

市府表示，未來將持續協助民間業者建置4G基礎建設及整合發展智慧應用，更不斷擴大服務範圍涵蓋整個大台中，讓市民無論在任何角落使用資訊機會待遇都沒有差異。