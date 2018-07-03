〈中部〉方便捷運轉乘 正心、舊社兩停車場將立體化

2018-07-03

〔記者張菁雅／台中報導〕交通局預估捷運綠線通車後，周邊地區將有大量人流與車潮，進而產生停車需求，已規劃將G4松竹站、G12豐樂公園站附近的舊社、正心平面停車場進行立體化，完工後合計將可提供汽車格約四百九十格、機車格約八十五格，除了整合捷運沿線停車轉乘，也改善當地停車空間不足問題。

兩停車場 位於G4、G12站附近

交通局長王義川表示，前市府在捷運綠線整體規劃時，均未於沿線妥適安排停車空間，市府已持續改善，像是文心路周邊規劃新增逾六千個機車停車位外，更利用前瞻基礎建設計畫的機會，分別提出鄰近綠線G4松竹站、G12豐樂公園站的舊社、正心停車場立體化計畫，兩案都獲交通部公路總局核定通過。

舊社改建後 有240個汽車格

王義川說明，北屯區舊社停車場位在北屯路與松竹路口西南側，現有汽車格七十格，由於附近住宅大樓林立，加上距捷運綠線G4松竹站與台鐵松竹站所形成的共構車站，僅約三百公尺，兩鐵未來通車後，通勤、通學人流及轉乘停車需求勢必相當可觀。目前的平面停車場將改建為地上五層、地下一層的立體停車場，完工後將可提供汽車格約二百四十格、機車格約八十五格，總工程經費共二．一三億元，中央補助○．六三億元、市府自籌約一．五億元。

正心將擴增至250個汽車格

南屯區正心停車場位於文心南二路近大墩南路口，現有汽車格一百格，當地商業興盛且住宅密集，又鄰近G12豐樂公園站，與G11南屯站步行距離也僅五百公尺。市府在此規劃興建地上四層、地下兩層的立體停車場，提供汽車格約二百五十格，總工程費用約一．九五億元，中央補助約○．六七億元、市府自籌一．二七億元。

交通局表示，這兩項停車場興建案必須在中央核定補助案後三年完工，市府將循預算程序，儘速啟動專案管理及規劃設計作業，以儘早開工。