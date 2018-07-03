〈中部〉社頭又見奶茶河？ 去年照片啦

2018-07-03

有人po網 公所調查澄清

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地區昨天清晨開始下起大雨，造成彰化八卦山脈沿線鄉鎮多處淹水，但有民眾在社群網站上，PO出去年六月間社頭鄉山腳路一帶淹大水的照片，並偽稱「社頭又出現奶茶河」，經網路流傳，讓不少人指責社頭鄉公所及彰化縣府。社頭鄉公所昨天出面澄清並無此事，希望造謠者適可而止，不要無事生非。

昨天上午，有民眾在臉書「爆廢公社」貼出照片，指稱社頭鄉下大雨，山腳路淹水，需要游泳回家，也有民眾在「社頭人俱樂部」貼出山腳路周邊道路水淹膝蓋，黃水滾滾，甚至倒灌一旁住戶家客廳的淹水照片，還在PO文中痛罵「公僕治水無方，毫無執行力，行政效率也差，真感嘆花人民錢容易治水難。」而有網民也「加碼」痛斥，根本是「泰式奶茶」、「伯朗咖啡掐倒了」、「奶茶路」等。

面對網民的指控，社頭鄉公所展開調查。公所主秘詹沛表示，去年六月間當地暴雨，一位蕭姓民眾傳了一模一樣的照片給鄉長，要求公所改進排水系統，經過一年的努力，目前當地排水系統已有改善，雖然昨天仍有淹水，但不像照片所示般嚴重，沒想到這位民眾又PO去年的照片，公所希望他不要再混淆視聽、造成恐慌。

公所人員昨日上午也到發生「奶茶河」地方視察，但只見一灘濁濁流水，而附近的道路都完好無損。詹沛表示，若是當地發生大水，出現所謂「奶茶河」，水退了後，柏油路上絕對會有大大小小的石頭、磚塊、廢棄物，不會這麼乾淨，顯然並沒有出現「奶茶河」。