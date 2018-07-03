〈中部〉大雨重災區 鹿港老街變小河

2018-07-03

〔記者劉曉欣、陳冠備、湯世名／彰化報導〕「颱風級」豪雨侵襲彰化！短短十多個小時，彰化下了近四○○毫米的雨量，絲毫不輸颱風來襲，而昨天全台十處雨量最高地點就有八處在彰化，造成不少地區淹水，其中鹿港老街不但變成小河，水深到大腿，部分市區也因積水而暫時封閉。

「雨一直下都不停！」鹿港老街發展協會理事長施釗林表示，昨天清晨就開始下大雨，由於雨勢不停歇，老街頓時成為水鄉澤國，連鹿港公會堂的廣場也都成為水塘。

昨清晨6點啟動抽水機

鹿港鎮公所秘書黃新東表示，鹿港連續下了十二小時大雨，雨量累積二六一毫米，早上六點就全面進駐啟動抽水機，但鹿港溪已經逼近滿水位，再緊急加派臨時抽水機到公會堂。

黃新東表示，除了鹿港老街的瑶林街、埔頭街淹水以外，公會堂和龍山寺的廣場都裝滿水，新祖宮也因為積水，在文開路已拉封鎖線，避免民眾誤闖，而老街位於民權路的入口處，也因為積水，部分市區道路暫時封閉，鹿港天后宮廣場也積水。

由於鹿港國家歷史風景區把「重現鹿港溪風華」列為重大建設，昨天的大雨將鹿港變成重災區。縣長魏明谷強調，鹿港老街為全鎮地勢最低的地方，抽水機全派上用場，仍然不敵強降雨，未來將把鹿港溪治水列為首要目標，規畫水溝截流、設置複合式滯洪池、擴大鹿港溪通洪能量，來解決老街區淹水問題。

埔鹽386毫米 雨量冠全國

除了鹿港之外，昨天埔鹽鄉為全國降雨量最高的地區，總雨量高達三八六毫米，而福興鄉也有三七九毫米。而在昨天中午時，台鐵花壇段西線上行進站號誌與出發號誌，傳出因雷擊故障，台鐵緊急派員冒雨搶修，也影響了五班次共計一千五百名旅客行程。

另外，二林鎮多條聯外道路斗苑路、二溪路與太平路都遭水淹封閉，一度成為孤島，埔鹽鄉也多處積水，員林市則啟動調節滯洪設備，將員林東區過溝排水引入多功能防災公園「圓林園」，二．五公頃的草坪瞬間成為「圓林湖」。魏明谷勘災後表示，肯定滯洪池發揮功能，但員林市西區仍淹水嚴重，考慮再興建一座滯洪池，以解決淹水問題。