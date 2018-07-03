〈中部〉鳳梨加工 雲縣加碼補助2元救農民

2018-07-03

盼緩解果農產銷壓力

〔記者詹士弘／雲林報導〕受豪雨影響，金鑽鳳梨果肉含水量過多，價格崩跌，農委會農糧署採納雲林縣府意見，啟動調節機制，將以每公斤八元收購三百噸鳳梨加工，另補助加工處理費每公斤三元、供應單位集運費每公斤兩元；雲縣府也加碼補助每公斤兩元，期能緩解鳳梨農產銷壓力。

豪雨品質降 價格慘跌

雲林縣農業處長張鴻猷表示，雲林縣本期鳳梨種植面積約為八百七十三公頃，約佔全國種植面積七％，主要集中在古坑鄉，鳳梨受六月中旬豪雨影響，雲林、嘉義地區金鑽鳳梨的含水量過高，導致「肉聲果」比例增加，還有部分裂果、品質降低，不耐儲存，價格從六月上旬每公斤十七到十八元，跌落到六月中旬約十二元。

農委會收購三百噸兼補助

縣長李進勇表示，端午節前縣府即向農委會反映鳳梨供需問題，建議啟動加工機制並獲採納，農糧署將啟動徵求鳳梨加工廠商，預計全國收購目標量為三百公噸，收購價格應高（含）於產地交易價格的每公斤八元，補助購儲相關加工處理費每公斤三元，另補助供應單位集運費每公斤兩元。

李進勇說，為協助雲林的鳳梨農，縣府加碼直接補助農民每公斤兩元，由農會、合作社等造冊，送縣府核備後，即逕將補助款匯入農民帳戶，希望能降低農民恐慌，緩解產銷壓力。

林內農會總幹事黃國洲表示，農委會與雲林縣府對鳳梨農的補助確實會有幫助，但這樣做還不夠，目前最重要的是讓次級品退出市場，減少供貨，價格自然會上揚，推動鮮果加工、次級果做有機、對地補償進行耕鋤，也是很重要的配套措施。