〈南部〉水果拚宅經濟 王富洲不悔離開南科

2018-07-02

記者邱灝唐／專訪

現年四十七歲的王富洲在台南市安南區種植玉女小番茄且屢獲好評，在溫室內揮汗務農的他，曾是南科面板工廠的高階主管，旗下高達五百人，年薪約一百八十萬元，許多人好奇他為何轉行當農夫把自己弄得「髒髒的」；他笑說，大環境不理想加上家庭因素才回家務農，年收入如何不重要，重要的是是否滿意目前的生活。

王富洲表示，他在二○一一年返鄉務農，當初看到政府推出「新農人計畫」，並且考慮光電產業已經走下坡，自己的體力也漸漸無法負荷，因此毅然辭職返鄉。對於農業普遍不被看好，王富洲當時確實猶疑許久，但他後來在老婆的同意下轉換跑道，而務農生活確實與想像中差很多。

王富洲指出，三、四月農忙時與工程師差不多累，早上六點至九點到溫室、趕著在中午前出貨、下午回溫室、晚上忙隔天出貨的包裝，只是兩者差別在於「孩子回家看不看得到爸爸而已」。

不過，王富洲說，他從未後悔過轉換跑道，雖然務農並不能像從事科技業一樣穩定，常常要擔心地震、颱風或病蟲害，「當年蘇迪勒和梅姬颱風就吹跑許多新農人」，此外也得忍受溫室內的高溫，但看著農作物一天一天長大，確實很有成就感。

而且他更趕上「宅經濟」的浪潮，透過網購或宅配取代送往果菜市場，此舉大大改善收入。王富洲說，以往送至果菜市場一斤一百塊以下，普通品質大約六、七十塊，但宅配可到一百二十到一百五十塊，他今年收穫近三萬斤，九成都是宅配，全家收入其實也與在科技業時差不多，但能有更多的時間與家人相處，不需要再「廿四小時on call」。

王富洲建議，有心成為新農人的朋友先去農場實習，體驗這種生活或工作方式是否與心中所想相同，同時也要考慮自己能不能耐得住獨自作業的寂寞，最後就是做功課，將自己要種的品項、土地特質及天氣條件摸熟，如此才能提高存活率，而這些都是個人的作業，因此政府也很難幫忙甚麼，維持現在的政策即可。