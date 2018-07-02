〈南部〉永康砲校基地開發 首期公共工程9月完工

2018-07-02

122億開發83公頃 第1期16公頃

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市這幾年開發地利「掙」財庫，永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案，開發總經費一百廿二億元，領居目前全市六大開發案中「霸王地位」，全區總開發面積為超過八十三公頃，採分期分區執行，第一期逾十六公頃，預計今年九月完工。

南市現正興辦的六大土地開發案，土地面積最大逾一百公頃，是麻豆工業區市地重劃區，若以開發經費排名，原永康砲校基地「百億大計」，鄰接東區核心精華，未來影響房地產界最受注目。

規劃創意設計園區 總圖明年完工

地政局表示，永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案總面積八十三．五一公頃，公有地面積為八十三．三七公頃，大都屬國防部土地，私有地面積僅占○．一四公頃。區內規劃公園、綠地、停車場、機關等公共設施用地，面積約四十一．五四公頃，公設比為四十九．七六％，市府運用市辦重劃取得公共設施用地，不用再增加編列預算。其他規劃為創意設計園區專用區、經貿複合專用區及生活服務專用區等，開發公共工程第一期面積約十六．八公頃，第二期約六十六．六公頃。

區內劃設大型公園綠地兼滯洪池與中央園道，第一期開發範圍，目前進度已近八十七％，預計今年九月完工；耗資十七億元預算、新建中的台南市立圖書館總圖即在第一期開發區，則預計二○一九年完工。

地政局指出，該開發案自二○○四年行政院核定為「國防及重大經濟發展計畫」後，因開發方式未能達成共識，以及市府難負擔七十多億元高額興闢費用，延宕多年未能開發，直至二○一一年經市府積極與國防部協調，成立「砲校遷建與開發專案小組」採分期分區方式辦理，才有效推動永康砲校順利搬遷至關廟校區。