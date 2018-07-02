〈南部〉「單側隆乳」獎做公益 癌婦重拾自信

2018-07-02

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院乳房外科今年初員工尾牙抽獎，一名護理師抽中十二萬五千元的「單側隆乳」一次，有網友將獎項PO上臉書「爆料公社」，引發討論，這名護理師事後將獎項贈送給一名切除右乳的乳癌婦人，高醫也兌現獎項，免費為這名癌婦植入義乳，讓她重拾自信。

護理師送婦人 高醫兌現尾牙獎項

高醫乳房外科今年初員工尾牙抽獎，其中有一獎品寫著「恭喜妳，獲得乳房外科贈送免費單側隆乳一次，由乳房外科歐陽賦主任親自操刀，保證滿意，使用期限107/12/31」，照片被分享到臉書「爆料公社」，網友笑翻，猛虧得獎人「單側先做，明年再拚另一邊」，還有網友質疑會不會送假的？

得獎的女護理師，事後表示「自己夠大」、「無此需要」，而一名右乳被切掉的乳癌婦人得知後，打電話到高醫，表示想購買這個獎項，女護理師直接送給婦人，讓她欣喜若狂，高醫乳房外科也兌現獎項，免費幫婦人進行隆乳手術。

為婦人手術的高醫乳房外科主任歐陽賦當時受訪表示，單側隆乳獎是真的，高醫年初尾牙還有很多獎，而「有時候抽獎就是跟人生一樣啊！得到的不一定是你想要的，想要的又往往得不到」，像大小奶者、單側切除乳房患者就適用單側隆乳，隆雙側也等於優惠一半。

高醫表示，接受單側隆乳獎的婦人，術後很開心，但乳房外科以後不會再送單側隆乳尾牙獎了，以避免爭議。