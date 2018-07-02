〈南部〉每週兩班 高雄直飛名古屋首航

2018-07-02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣虎航高雄—名古屋定期航線今天啟航，成為高雄唯一提供直航名古屋的航空公司，初期每週營運兩班，台灣虎航商務長黃世惠表示，一旦客源增加就會增闢航線，為南台灣帶來更多外籍旅客。

虎航：客源增多 將增闢航線

高雄—名古屋是台灣虎航第六條國際航線，也是台灣虎航自高雄出發的第五條日本航線，昨天在高雄國際機場舉辦首航典禮，黃世惠、高市府秘書長趙建喬、立委李昆澤、許智傑等人都到場見證。

黃世惠說，虎航非常重視高雄市場，一旦有客源增多的其他航線，台灣虎航會考量增闢航線，歡迎更多的外籍旅客能藉由台灣虎航造訪南台灣，虎航也會以平價方式增進兩地間的觀光和交流。

昨天搭乘台灣虎航高雄—名古屋IT8268首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航的限量首航明信片，名古屋中部機場的吉祥物也在現場接機，贈送首航禮物袋給每位乘客。

高雄—名古屋開航初期，每週營運兩班，分別是週四及週日，去程航班編號IT8268，下午一時廿分自高雄機場起飛；回程航班編號IT8269，下午六時廿五分自名古屋中部機場起飛。相關訊息請連結至台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan）查看。