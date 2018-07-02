〈南部〉洗面乳疑含塑膠微粒 環局查獲15件

2018-07-02

將送環署檢驗 違者最重罰6000元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保署七月起禁售含塑膠微粒產品新制上路，高市環保局昨出動百人稽查超過五百間店家，查獲十五件疑含有塑膠微粒產品，以洗面乳為主，將送環保署檢驗，違者最重可罰六千元。

市府環保局昨假日不休息，動員三十五區清潔隊百名稽查人員，針對超市、賣場等七大類行業，兵分多路稽查至昨天下午五時許，總計稽查五百一十八間店家，清查一萬三千八百五十四件產品，過程中勸導業者配合政策，以免塑膠微粒流入水域，污染大自然河川、海洋等。

2016.8.23製造 屬管制產品

環保局表示，稽查人員於仁武、三民、彌陀、路竹、永安五區，查獲十五件疑似含有塑膠微粒產品，以永安、仁武及三民區最多，商品種類以洗面乳為主，均是二○一六年八月二十三日製造，屬於環保署公告管制範圍內產品。

環保局指出，新制昨上路禁賣含有塑膠微粒產品，市府將全面稽查三天，呼籲業者提早將含塑膠微粒的產品下架、回收或退運，違者將依廢棄物清理法第五十一條第三項規定，開罰一千二百元至六千元，若未改善完成者，按日連續開罰。

環保局也提醒民眾購買洗髮、洗臉卸妝、沐浴用化妝品類、香皂類、磨砂膏、牙膏六大類產品，應注意成分標示內容，拒買含有塑膠微粒產品，也歡迎民眾向市府檢舉，可獲得一成獎金，共同維護環境品質與海洋生態。