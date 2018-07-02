〈南部〉C-Bike使用悠遊卡 卡在12.5萬稅金

2018-07-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕想用悠遊卡租借高雄市公共腳踏車C-Bike的民眾，還得再等等！

設備修改費250萬 悠遊卡堅持內含稅

高雄市C-Bike最近完成系統軟體修改，準備開放多卡通租借，i-cash、Happy Cash已同意負擔二五○萬的設備修改費，近期內均可陸續上線；但悠遊卡公司針對價格是否含稅有疑義，且評估成本效益不佳，仍與高捷公司議價中。

據了解，目前悠遊卡在高捷全線機器加值系統，已建置並測試完成，預估今年暑假即可提供服務，一旦加值開通，象徵高捷與悠遊卡二年來的加值系統大戰，將劃下句點，但如今又傳出因C-Bike的設備修改費，雙方喬不定，顯見還存在心結。

高雄市政府建置的C-Bike，是全國第一個「都會網絡型」公共腳踏車租賃系統，由高市府委外給高捷公司經營，目前每日使用達一萬五千人次以上，是外地遊客來高雄深度旅遊的交通工具之一。

為了便利更多民眾使用C-Bike，高捷與各家票證公司達成協議，近期將C-Bike系統的軟體修改，開放各票證公司加入，未來高雄市的大眾運輸系統，除了捷運、公車外，連公共腳踏車也能達到多卡通。

高捷公司昨指出，各家有意加入的票證系統公司，均負擔等額的設備修改費用二五○萬元（未稅金額），i-cash、Happy Cash均已同意，近期內即可陸續上線。不過，悠遊卡公司尚未同意，認為價格應該含稅，不願多支付五％稅額（十二．五萬元），雙方討價還價至今。

高捷公司：盼暑假即開通多卡通

高捷公司強調：「C-Bike服務再升級， 多卡通只差臨門一腳」，呼籲悠遊卡公司，儘速依合約與雙方協議，完成後續程序，讓悠遊卡於今年暑假可以在C-Bike開通，方便更多遊客租借。

對此，悠遊卡公司表示，C-Bike原要求九百萬元系統更新費，後雖降為二五○萬元，但公司評估成本效益不佳，為服務卡友，仍與高捷公司議價中。

至於一卡通於兩年多前，已經可租借台北市公共腳踏車YouBike ，一卡通公司表示，當時也曾付了一筆系統軟體修改費，給台北市府委外經營的捷安特公司，至於金額則不便透露。