〈南部〉郵輪式列車 9月帶客進大鵬灣

2018-07-02

2日遊新行程 到屏東過夜

〔記者陳彥廷／屏東報導〕郵輪式觀光列車這幾年是國內新興的鐵道旅遊模式，交通部跨局處力拚發展大鵬灣國家風景區的觀光，雖然東港觀光鐵道還沒正式興建，但今年九月中郵輪式列車就會首度把人潮帶入，到大鵬灣潟湖的紅樹林秘境探險，還可搭船欣賞跨海大橋開橋，更刺激的還有極限卡丁車賽與持火把夜探地下戰事基地。

台灣鐵路局昨天宣布今年下半年郵輪式列車行程，為配合觀光局推廣南部四縣市觀光，特別於九月十五、十六日加開「大鵬灣水陸輕鬆遊」二日行程，行程規劃從台北出發，經苗栗崎頂站、龍鳳港、白沙屯站，再到左營站，最後抵林邊站由巴士載往東方酒店，行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀及專人導覽等，適合平日忙碌無暇規劃行程的民眾。

獨木舟進紅樹林 火把夜遊

大鵬灣水域平穩，獨木舟遊憩發展已久，郵輪式列車的遊程，主打親自划獨木舟進入紅樹林秘境，河道兩岸滿佈招潮蟹向你打招呼，由在地導覽員解說當地生態，或是搭遊湖船觀賞跨海大橋開橋，東方酒店也提供腳踏車可騎行環湖，欣賞大鵬灣獨特的潟湖風光。

陸上行程可加價參與大鵬灣專業場地及設備的極限卡丁車賽事，最刺激則非夜間進入軍事文史館探險莫屬，遊客得自己拿著火把走入曾有大批日軍駐守基地，在伸手不見五指的地下室能體驗戰事緊繃的刺激感。

郵輪式觀光列車除獨特彩繪車身，有時連蒸氣火車都會「出門」拉車，推出後深受歡迎，尤其停留沒客運的小站，更具探幽的魅力，每次推套票常秒殺。

直達大鵬灣的東港觀光鐵道尚未興建即先迎來遊輪式列車，大鵬灣國家風景區的ＢＯＴ商大鵬灣公司表示，透過行政院長賴清德視察後所成立的觀光平台媒合郵輪式列車，提早帶來人潮，可挹注非暑期的觀光，也期盼未來郵輪式列車能成為常態，成為淡季觀光的「火車頭」。