〈台北都會〉從農業到高科技…內湖改制50年了

2018-07-02

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市內湖區於一九六八年七月一日併入北市，昨適逢改制五十週年紀念，內湖區公所在內湖公民會館舉辦「穿越時光隧道之旅」活動，邀請歷任區長、當地里長、地方耆老，共同見證內湖經濟發展從「農業」轉至「高科技」的時空轉變，同時宣布即起至八月卅日，將舉辦特展、講座、古蹟走讀等系列活動。

內湖區公所說，內湖區於一九六八年七月一日納入北市板塊，當時人口僅三萬多人，區內僅有四所小學，大部分居民以務農為生，以打石、竹編及磚瓦窯暨煤礦工業為輔。

內湖區公所說，內湖區於一九七七年解除禁建後，在都市計畫的規劃下，起了重大的變化，隨著交通建設發展，麥帥公路、高速公路相繼通車，以及民權大橋於一九八二年修建完工，改變當地街廓生態，尤以一九九○年輕工業區輔導管理辦法設置，一九九一年基隆河截彎取直工程，正式打通內湖經濟及交通的任督二脈；歷經五十年發展軌跡，當地已從「水牛經濟」一躍為科技金融中心、三軍總醫院、物流業及媒體總部。

內湖區公所表示，即起至八月卅日，舉辦「內湖足跡五十」系列活動，除了為期兩個月的「內湖區改制五十週年特展」，另包括七月十四日上午九時至十一時卅分的「內湖區地方演變文史講座」、七月廿日上午九時至十一時卅分的「內湖名勝古蹟走讀─內湖歷史之心憶往」、八月十八日上午九時至十一時卅分的「內湖名勝古蹟走讀─白鷺山下尋幽訪勝」。活動詳情資訊、報名時間等相關事項，可至內湖區公所網站（https://nhdo.gov.taipei）查詢，或電洽○二︱二七九二五八二八。