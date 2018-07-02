〈台北都會〉〈選將同場〉丁姚互動熱絡 柯像「孤鳥」

2018-07-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰增溫，昨早指南宮舉辦活動，現場包含前總統馬英九、台北市長柯文哲等人蒞臨，藍、綠市長參選人丁守中、姚文智也都到場。因座位安排，柯文哲一旁坐的是內政部長葉俊榮，隔著走道，與馬英九相鄰，但全無交談互動，與丁、姚也沒互動，彷彿是「孤鳥」，僅偶爾和葉聊天，姚文智則是主動找柯、馬等人握手。

昨到場政黨人士，還包括行政院發言人徐國勇、前立法院長王金平，新北市則由副市長李四川代表出席，王金平因晚到，沒有與馬英九等人碰面。

與馬英九相鄰 也無交談

最先抵達的姚文智主動找柯握手，柯笑笑回握後，兩人互動僅止於此；而遲到的丁守中則因座位距離和柯完全零接觸。丁、姚比鄰而坐，不時交頭接耳，看似相當熱絡。

前總統馬英九進場時，沿路不少人趨前握手致意，柯卻仍黏在座位上文風不動，僅在稍後致詞時以一句「今天冠蓋雲集，包含前總統馬英九等人」帶過。

坐在一起的丁、姚兩人互動熱絡，事後，丁守中說，兩人就是閒話家常。姚文智說，和丁守中是立院老同事，姚說，聊天時丁有一點小抱怨上台致詞的順序，丁認為應該是馬總統先上台，在柯文哲之前。姚文智說，他覺得客隨主便就好。

柯文哲致詞指出，指南宮就是仙公廟，主神就是呂仙祖，稱讚指南宮遊客多，台北市政府也願意幫忙，讓指南宮成為國際遊客的旅遊景點。