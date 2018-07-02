〈台北都會〉照顧各族群 蘇貞昌：提升醫療需求

2018-07-02

〔記者何玉華、葉冠妤、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌發布第一支文宣影片，他用頭頂的「電火球」招牌進行創意宣傳，吸引上萬名網友觀看，直呼「太有創意」；蘇貞昌昨也出席新住民、原住民、客家族群等活動，承諾當選後照顧各族群，並提升新北市的醫療服務需求。

對於蘇貞昌文宣影片中有LED燈泡組成的動態牆，國民黨新北市長參選人侯友宜說，現在缺電，應該要節約能源才對；蘇貞昌反譏「不懂又無趣」，年輕人有好的創意應該鼓勵，LED燈泡省電不發燙，就像他的頭頂一樣。蘇說，市政也要鼓勵創新、讓有才華的人展現。

蘇貞昌昨與醫事團體茶敘，他表示，新北市醫療病床數是台灣本島最低，每一萬人才擁有四十三．八七張病床，每一萬人也只有八十四．七名醫護人員，當選後會為新北市民與醫護人員爭取權益。

蘇貞昌參加原住民射箭大賽，原住民熱情大喊「衝衝衝！」他說，未來要在新北市增加射箭比賽場地，聚集全台灣原住民來新北市比賽，他擔任台北縣長時成立原住民族行政局、設立首座原住民族博物館，建設三鶯部落用電、門牌，他的大女婿、兩個孫女是阿美族，他是原住民的親家。

蘇貞昌也出席民進黨新住民事務委員會議，承諾當選後成立人才庫，培訓通譯、觀光、教育人才，並提升新住民就業、設置單一窗口服務新住民，市府網站將提供各國語言的使用介面，讓新住民獲得資訊更便利。