〈台北都會〉照顧各族群 蘇貞昌：提升醫療需求

2018-07-02

〔記者何玉華、葉冠妤、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌發布第一支文宣影片，他用頭頂的「電火球」招牌進行創意宣傳，吸引上萬名網友觀看，直呼「太有創意」；蘇貞昌昨也出席新住民、原住民、客家族群等活動，承諾當選後照顧各族群，並提升新北市的醫療服務需求。

對於蘇貞昌文宣影片中有LED燈泡組成的動態牆，國民黨新北市長參選人侯友宜說，現在缺電，應該要節約能源才對；蘇貞昌反譏「不懂又無趣」，年輕人有好的創意應該鼓勵，LED燈泡省電不發燙，就像他的頭頂一樣。蘇說，市政也要鼓勵創新、讓有才華的人展現。

蘇貞昌昨與醫事團體茶敘，他表示，新北市醫療病床數是台灣本島最低，每一萬人才擁有四十三．八七張病床，每一萬人也只有八十四．七名醫護人員，當選後會為新北市民與醫護人員爭取權益。

蘇貞昌參加原住民射箭大賽，原住民熱情大喊「衝衝衝！」他說，未來要在新北市增加射箭比賽場地，聚集全台灣原住民來新北市比賽，他擔任台北縣長時成立原住民族行政局、設立首座原住民族博物館，建設三鶯部落用電、門牌，他的大女婿、兩個孫女是阿美族，他是原住民的親家。

蘇貞昌也出席民進黨新住民事務委員會議，承諾當選後成立人才庫，培訓通譯、觀光、教育人才，並提升新住民就業、設置單一窗口服務新住民，市府網站將提供各國語言的使用介面，讓新住民獲得資訊更便利。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早參加新北市山海盃原住民傳統射箭比賽，原住民熱情大喊「衝衝衝」！（記者葉冠妤攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早參加新北市山海盃原住民傳統射箭比賽，原住民熱情大喊「衝衝衝」！（記者葉冠妤攝）

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