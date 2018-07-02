〈台北都會〉公托遞補不易 棄托高達3成8

2018-07-02

〔記者何玉華／新北報導〕公共托育中心因收費低廉，讓許多家長趨之若鶩，新北市政府從二○一一年建置公托中心，目前已有五十四家、提供三千多個收托名額，但仍供不應求，家長抱怨名額不夠多、候補排序不公平的質疑不斷，眼看去年抽籤遞補的序號即將於七月底失效，但遞補的比例平均僅一成七，有高達三成八放棄，還有四成五苦苦等候，家長批評抽籤遞補空有其名，公托窄門難進。

遞補序號非遞補順序 挨批效率差

蔡先生表示，女兒在去年十月出生後，他就到公托中心登記遞補，等到今年五月才接獲入托的通知，但孩子已經在保母家待了七個多月，好不容易已熟悉環境了，考量孩子對新環境、新照顧者要重新適應，他只好放棄遞補，努力賺錢支付保母費；他抱怨公托的遞補順序不明、效率不佳。

新北市公共托育中心每年抽出遞補序號，後續報名者接著排序，但遞補入托是以適齡者優先，序號在前面的不一定符合年齡要求；二○一五年採取每年七月重新登記抽籤序號，發現有些家長重複登記多家，二○一六年限制每名幼兒最多只能報名兩家。

有沒有人插隊 家長質疑有如黑箱

在抽籤制度改變後，新生兒優先入園的機率降低，八月到十二月出生的孩子，大多要等到隔年才有機會遞補入托；家長質疑說，只知道遞補序號，卻無法查明遞補順序，只能被動地等候通知，「中間有沒有人插隊」令人懷疑，有如黑箱作業，而且經常一等就是大半年，父母忙於工作無暇照顧孩子，只好花更多錢送到保母家，公共托育中心抽籤淪為形式、只是假公平，要擠入窄門並不容易。

社會局統計，去年七月抽籤備取至今年三月底的資料，總備取數七七八九人，其中有一三四七人入托，佔十七％；棄托二九六一人，佔卅八％；還有三五三○人等待入托中。社會局解釋，棄托的原因包括每人可登記兩家，一旦遞補其中一家，另一家就會放棄；也有因為已滿兩歲而不符收托資格，或已送托到其他地點、不願變更環境等因素。

社會局：非學期制 無法提前作業

社會局兒童托育科科長林秀穗表示，公托不是統一時間「班進班出」的學期制，所以無法提前安排相關作業，零至二歲幼兒的發展差異大，配合照顧必須「依序適齡」（缺哪個年齡就遞補哪個年齡），現階段尚無更好的新方案，只能盡量公開透明，每月在公托中心公告排序名單，每年抽籤一次是讓這一年出生的孩子都有機會重新洗牌，已努力做到公平。