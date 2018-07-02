〈北部〉花蓮業者祭優惠 搶攻暑期商機

2018-07-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮七月正式進入重要觀光季，包括夏戀嘉年華、知卡宣綠森林親水公園、原住民豐年節、鯉魚潭水舞等活動接續展開，加上洄瀾之心觀光列車「車加酒」啟航、花蓮住兩晚好禮十選一等超值優惠，讓各旅宿飯店業者蓄勢待發，也祭出多項好康，搶攻暑期商機。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠表示，「洄瀾之心」觀光列車預計將能暫時解決遊客想到花蓮玩，卻車票難求的問題，因景氣不佳，今年暑期住房率約五成，與往年相比差了兩成以上，盼能藉由啟航的觀光專列及各項活動、優惠專案，有效提升整體住房率。

花蓮縣府觀光處長彭偉族說，為吸引遊客造訪花蓮，今年結合花蓮民宿協會、花蓮觀光旅遊民宿協會、花蓮縣國際民宿協會及休閒旅遊與伴手禮業者，推出「花蓮住兩晚，好禮十選一」活動。

他說，即日起至十二月廿七日，民眾只要入住花蓮旅館或民宿兩晚以上（不限平、假日），即可從十項好禮中任選一項，包括租車、賞鯨、兆豐農場門票、花蓮一日遊、台北花蓮一日遊、漆彈、溯溪、台灣觀巴花蓮遊、夜間抓蝦烤肉及伴手禮等十項好禮。

美侖飯店副總經理高水祿說，花蓮地震後觀光局推出三三五五方案，對於整體觀光及住房略有助益，目前七月訂房率約七成，較去年同期少了一至兩成，盼透過與旅行社合作推出「暑期限定一元加價住五星」活動，衝高花蓮暑期人潮，搶攻住房商機。