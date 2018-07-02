〈北部〉清涼一「夏」花蓮知卡宣親水公園免費玩

2018-07-02

六主題水池 千名遊客嗨翻

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區昨天開幕，占地三公頃大的親水設施，一早陸續吸引千名遊客入園，免費體驗造浪池等六大主題水池，園區今年因整修淋浴更衣區並提供哺乳室與親子廁所，被家長譽為是「花東新親子戲水樂園」，花蓮縣政府預估今年人潮將可突破去年十二萬五千人次紀錄。

酷暑來臨、戶外氣溫節節攀升，邁入第四年的知卡宣綠森林親水公園昨開放，六大主題水池設施重新整治，還特別加強整修淋浴更衣區，提供盥洗空間及美化更衣室、親子廁所等貼心設施。

全長約五十公尺、七百廿度旋轉的超高人氣滑水道，被民眾列為「必玩設施」，九點正式開放後，立刻排滿人潮，一旁的雨林池則擠進上百名戲水遊客，邊淋浴邊沖水，享受沁涼快感；造浪池、漂漂河、水槍、水傘、彩虹噴泉、打瀨浴與地噴泉等，也是人氣戲水設備。

即日起開放至8月27日

縣府農業處長羅文龍說，免費入園的知卡宣綠森林親水公園，即日起開放至八月廿七日止，時間為上午九時至中午十二時、下午一時卅分至五時卅分，週一固定休園；若氣象局發佈颱風警報，則依規定暫停開放。

他指出，今年預定早上、中午及休園時段，分批加強水質管理與監測，並在每週一將池水更新清潔，而令民眾關心的「小黑蚊」問題，也透過剔除園區青苔、噴灑有機酵素，進行全面防治，提供民眾更優質的戲水環境。

活動期間所有設施均「免費開放」，但為維持水池衛生安全，民眾入池前務必著泳裝及泳帽，並遵守救生人員指揮，而未滿六歲孩童進入戲水池遊玩時，請家長需全程陪同，避免發生危險。

另外，壽豐鄉鯉魚潭舉行的「二零一八紅面鴨FUN暑假活動」，即日起至八月十二日止，每天上午十時到下午五時整點展演日間韻律噴泉秀；七月十五日起，晚間七時至九時卅分，加碼閃耀鴨鴨夜光秀。史詩大秀「奇萊傳說III夜之谷」水舞劇場，預計十五日晚上登場。