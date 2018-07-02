〈北部〉清涼一「夏」花蓮知卡宣親水公園免費玩

2018-07-02

六主題水池 千名遊客嗨翻

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區昨天開幕，占地三公頃大的親水設施，一早陸續吸引千名遊客入園，免費體驗造浪池等六大主題水池，園區今年因整修淋浴更衣區並提供哺乳室與親子廁所，被家長譽為是「花東新親子戲水樂園」，花蓮縣政府預估今年人潮將可突破去年十二萬五千人次紀錄。

酷暑來臨、戶外氣溫節節攀升，邁入第四年的知卡宣綠森林親水公園昨開放，六大主題水池設施重新整治，還特別加強整修淋浴更衣區，提供盥洗空間及美化更衣室、親子廁所等貼心設施。

全長約五十公尺、七百廿度旋轉的超高人氣滑水道，被民眾列為「必玩設施」，九點正式開放後，立刻排滿人潮，一旁的雨林池則擠進上百名戲水遊客，邊淋浴邊沖水，享受沁涼快感；造浪池、漂漂河、水槍、水傘、彩虹噴泉、打瀨浴與地噴泉等，也是人氣戲水設備。

即日起開放至8月27日

縣府農業處長羅文龍說，免費入園的知卡宣綠森林親水公園，即日起開放至八月廿七日止，時間為上午九時至中午十二時、下午一時卅分至五時卅分，週一固定休園；若氣象局發佈颱風警報，則依規定暫停開放。

他指出，今年預定早上、中午及休園時段，分批加強水質管理與監測，並在每週一將池水更新清潔，而令民眾關心的「小黑蚊」問題，也透過剔除園區青苔、噴灑有機酵素，進行全面防治，提供民眾更優質的戲水環境。

活動期間所有設施均「免費開放」，但為維持水池衛生安全，民眾入池前務必著泳裝及泳帽，並遵守救生人員指揮，而未滿六歲孩童進入戲水池遊玩時，請家長需全程陪同，避免發生危險。

另外，壽豐鄉鯉魚潭舉行的「二零一八紅面鴨FUN暑假活動」，即日起至八月十二日止，每天上午十時到下午五時整點展演日間韻律噴泉秀；七月十五日起，晚間七時至九時卅分，加碼閃耀鴨鴨夜光秀。史詩大秀「奇萊傳說III夜之谷」水舞劇場，預計十五日晚上登場。

  • 花蓮知卡宣綠森林親水公園今年因強化整修淋浴更衣區並提供哺乳室與親子廁所，被家長譽為是「花東新親子戲水樂園」。（記者王峻祺攝）

    花蓮知卡宣綠森林親水公園今年因強化整修淋浴更衣區並提供哺乳室與親子廁所，被家長譽為是「花東新親子戲水樂園」。（記者王峻祺攝）

  • 酷暑來臨、戶外氣溫節節攀升，邁入第四年的知卡宣綠森林親水公園昨開放，搭配藍天、白雲及青山，看了相當沁涼消暑。（記者王峻祺攝）

    酷暑來臨、戶外氣溫節節攀升，邁入第四年的知卡宣綠森林親水公園昨開放，搭配藍天、白雲及青山，看了相當沁涼消暑。（記者王峻祺攝）