〈北部〉宜縣水稻90％代耕 急調450割稻機

2018-07-02

中南部收割完 調度150輛北上

〔記者江志雄／宜蘭報導〕農村人口老化，代耕成了趨勢，宜蘭縣有一萬一千公頃水稻田，九十％由代耕業者管理耕作，目前進入一期稻作收成期，宜蘭縣內割稻機不敷使用，從中南部調派機具北上支援，大型割稻機穿梭田間發出巨大聲響，呈現「大軍壓境」場景。

人口老化 全縣代耕業者300戶

農村青壯人口出外謀生，出現嚴重人力缺口，代耕應運而生，一般代耕業有受僱插秧及收割，或向地主承租農地耕種，宜蘭縣代耕業者估計有三百戶，砸重金購買昂貴機具，農忙時期相互支援，已是蘭陽平原不可或缺的農耕部隊。

代耕500公頃 規模名列前茅

五結鄉民簡志豪家族代耕面積五百公頃，代耕規模在宜蘭縣名列前茅，在五結鄉公所擔任機要專員的他，每逢水稻搶收季節必須請假，到田間扮演指揮官角色，調度數十輛割稻機收割作業，忙得不可開交。

「割稻機總動員！」簡志豪說，宜蘭縣現有三百輛割稻機，割稻季節仍不夠用，中南部一期水稻已在五、六月完成收割，這段期間出動一百五十輛割稻機到宜蘭支援，換言之，全縣約有四百五十輛同步加入收成行列，水稻收割幾乎全面機械化，人工割稻已經很少見。

簡志豪說，割稻機一天運轉十二到十六小時，工作效能驚人，以一百二十匹馬力割稻機為例，十六小時可收割六公頃水稻，抵上一百二十名人力，適時填補農村人力缺口，宜蘭縣一期水稻收割在六月中旬啟動，預計本月中旬告一段落。

冬山鄉農會常務監事謝茂山同樣從事水稻代耕，他說，割稻機以「大軍壓境」之姿，開進田間割稻，沒多久時間，金黃稻穗「夷為平地」，收割後種植綠肥培養地力，明年春節前後插秧重新再來。

針對農村人力不足窘境，宜蘭縣政府農業處副處長陳文進說，縣府配合中央政策，定期培訓農務士與農業師父，結訓後透過派工方式安排上工，彌補農村季節性缺工。