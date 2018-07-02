〈北部〉走過鬼門關 科技人轉推醫療公益

2018-07-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕去年因椎間盤突出壓迫頸部神經而進行頸椎手術的前旺宏電子科技人李道霖，徹悟人生唯有健康最重要，手術後他離開半導體業，轉投入醫療公益與預防醫學，更在最近發起倡導簽署「個人醫療資料」捐贈卡，期許未來能透過大數據分析，提供捐贈者家族病史的預警與阻斷，讓健康多一份保障。

過去就致力推動「器官捐贈」的李道霖，在工研院、台積電及旺宏電子服務近卅年，原以為人生會從半導體業退休，去年一場大手術，改變他的人生，也讓人他轉投入醫療公益領域。李道霖說，因先天頸椎管徑過窄、且當了廿年低頭族，去年他歷經八小時的頸椎手術，逃過神經斷裂劫難，但也因此離開半導體業，轉投入AI預防醫學行業。

李道霖說，人生健康才是最重要的，因而轉投入AI人工醫療數據的預防醫學工作，而預防醫學需透過長期健康檢查紀錄與追蹤才能發現，若他的個人醫療資料與紀錄能早點被檢視，也許就能早點了解原來他的頸椎管窄小問題，提早預防。

加上最近一位慈濟志工因罕見血液疾病往生，經與家屬討論獲家屬同意，願意將這名志工個人醫療資料與健康檢查紀錄捐贈出來，希望未來能透過大數據分析，幫助有需要的人，而他也決定捐出個人的醫療資料，希望為預防醫學及醫療公益盡一份心，透過「提早預警、提早阻斷」。