〈北部〉抗癌勇嬤秀氣切 要病友別喪志

2018-07-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市七十三歲的賴壽香，廿年前罹患乳癌，復原後就在醫院裡當義工，但四年前卻又罹患下咽喉癌，使她終生必須帶著氣切的傷口，「生病並不可怕。」賴壽香說，兩度罹癌都沒被打倒，努力讓人生活得更多采多姿，希望能夠激勵更多人。

「一般人聽到癌症，嚇都嚇死了。」賴壽香中氣十足地笑說，廿年前被診斷罹患乳癌，但上天給她的考驗還沒完，四年前又被診斷罹患下咽喉癌，為了保住聲音，她拒絕醫師切掉聲帶，使她終生必須留著氣切的傷口。

「如果不壓住，氣上不來，別人只會聽到類似哮喘的聲音。」賴壽香拉下圍巾露出氣切傷口，「寧可少活幾年，也不願意失去聲音。」她笑稱，即便被人看見氣切傷口也不會自卑，「要讓大家知道癌症並不可怕。」

賴壽香：只要活著就有無限可能

賴壽香在為恭紀念醫院擔任志工十多年，遇到癌症病友時都會以自身為例，訴說自己的抗癌心路歷程，「很少有比我嚴重的，只要活著就有無限可能。」而對抗病魔除了遵從醫囑之外，更重要的是保持樂觀態度；她說，在醫院看盡生老病死，很多事情都必須以坦然心情面對，生命才能找到出路。

和兒子騎車環島是最美好的回憶

八年前跟兒子一起騎車環島是她最美好的回憶，但兒子不久後因病離世，現在的她還想揪伴再環島一次，回味當年與兒子共有的美好回憶，而熱愛跳舞的她還有個最大心願，就是想與孫子一起站在舞台上演出，用華麗的舞步證明人生可以如此多采多姿。