〈北部〉占用不改善 騎樓平了仍難暢行

2018-07-02

記者彭健禮／專題報導

騎樓整平計畫持續推動，在硬體上打造舒適平整又無障礙的空間，但騎樓遭汽、機車，或商家花車、設施占用的情形仍可見；身障團體認為，此問題根除，才能真正達到騎樓暢行無阻。苗縣工商發展處表示，此為普遍長久問題，除鄉鎮市公所會同警方取締，縣府將持續宣導溝通。

縣府：宣導並會同警方取締

「基本上，他都不逛街了！」苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春說，一般行人走在騎樓上，都得東躲西閃了，更遑論是靠輪椅代步的身障者，只能走上街頭，真的很危險；所以，他現在要上街購物，就是先選定商家，直接驅車到店家門口進去購物。呂萬春說，這個問題也非僅苗栗縣，台灣大多縣市都有待改善，有賴縣市政府拿出魄力。

工商發展處坦言，台灣地狹人稠，騎樓被占用情形普遍，但也指出，騎樓土地雖為建物所有權人擁有，但有騎樓的建築，政府已提供有容積轉換獎勵，所以騎樓在相關法令上，是供公眾通行之用，也納入道路交通管理處罰條例內，違規占用可以開罰。

工商發展處說，騎樓雖是私人土地，但因目的為供公眾通行，政府也才得以進行整平作業，在作業期間，也持續與住戶宣導溝通，願意配合騎樓淨空的住戶也慢慢增加。

依《道路交通管理處罰條例》第三條第一款規定，「道路」是指公路、街巷、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方，及第三款規定，「人行道」指為專供行人通行之騎樓、走廊，及劃設供行人行走之地面道路，與人行天橋及人行地下道。

若任意將汽機車停放騎樓，警方可依違反《道路交通安全處罰條例》第五十五條、第五十六條的規定，取締或拖吊。