〈北部〉苗縣騎樓整平近4公里 身障團體盼擴大

2018-07-02

均侷限於苗栗市 盼擴及其他鄉鎮市

記者彭健禮／專題報導

苗栗縣政府持續爭取內政部營建署補助辦理騎樓整平計畫，已完成苗栗市中正路約三公里路段整平，加上將完工的苗栗市中山路達九百公尺的區段路段，累計近四公里；民眾及身障團體認同此政策，但也認為目前僅侷限苗栗市，期許也能擴及到其他鄉鎮市。苗縣府工商發展處表示，只要在地多數住戶達成共識，縣府都願意爭取經費施作。

縣府：只要住戶達共識 願爭經費施作

全台因各房屋建築設計不一，常出現相鄰騎樓高低差或路面不平的情形，不但影響用路人安全，更增加身心障礙者與行動不便群族的負擔。營建署編列騎樓整平計畫預算，供縣市政府提報申請執行。

營建署編騎樓整平預算 供地方申請

苗縣府工商發展處於二○一二年起，陸續執行苗栗市中正路的騎樓整平工程，到二○一六年，完成苗栗火車站到南苗商圈間、約三公里的區段騎樓整平，總執行經費一千四百四十五萬元。去年起，再執行中山路從苗栗市黃昏市場起到南苗市場前、約九百一十公尺的騎樓整平作業，預計七月中旬完工。

苗縣府工商發展處表示，施作方式為將原有高低起伏騎樓順平，原有地磚敲除統一施作，將兼具美觀及止滑，也讓無障礙生活環境將更形完善，提供身障、行動不便者好行。

身障團體盼頭份、竹南、苑裡也納入

苗栗縣無障礙關懷協會長期關注身障族群行的權益，協會理事長呂萬春對於公部門願意投注經費營造無障礙空間給予肯定；但他認為，計畫已執行多年，卻僅侷限苗栗市，不見其他鄉鎮市有動靜，尤其像人口稠密、商業發達的頭份市、竹南鎮、苑裡鎮等市鎮，也應該納入執行。

工商發展處指出，騎樓雖為供公眾通行的空間，但土地仍屬建築所有權人所有，因此，公部門執行整平作業前，首要取得所有權人同意，且整平範圍要達一定區段才有效益。

工商發展處說，當初苗縣府有請各鄉鎮市公所徵詢地方意見，僅有苗栗市有較佳的共識意願，所以才以苗市為先；若其他鄉鎮市的鄰里有意願，也可透過公所提報，苗縣府樂意爭取經費整平。

工商發展處說，因民眾對於涉及自身權益之事，多半會處觀望心態，但執行多年下來，也有住戶發現鄰居不用花錢，騎樓就能改善得平整舒適、也好看，而「追加同意」，所以現今推行有漸入佳境的趨勢。