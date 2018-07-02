〈北部〉北橫溯溪、高空彈跳 今上網報名

2018-07-02

今上午十點半開放預約

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕第三屆「北橫探險節」將於十四日至廿二日登場，推出四大亮點及五大系列活動，包括去年被搶購一空的宇內溪溯溪，還有暌違兩年的拉拉山高空彈跳，溯溪及高空彈跳今天上午十點半開放報名，提醒民眾上網預約。市府觀光旅遊局長楊勝評表示，為期九天的北橫系列活動，歡迎民眾組隊報名，探險領略北橫魅力。

北橫探險節14日起登場

今年的北橫探險節以「北橫探險王」為主題，規劃山林探險王、小小探險王及北橫勇士，並推出四大亮點和五大探險活動。四大亮點為慈湖「勇士斯利安開幕慶典」、角板山「探索原味」、宇內溪「溯溪」及拉拉山「高空彈跳」，分別於兩個週休假日登場；五大探險分別是拉拉山觀星、攝影追焦營、小烏來戲水嘉年華、奎輝部落及庫志部落探奇，精彩可期。

楊勝評指出，十四日登場的勇士斯利安開幕慶典有精彩的原住民舞蹈演出，讓民眾感受原住民節慶氣氛；十五日的探索原味，可品嚐原住民美食；廿一及廿二日推出的小烏來宇內溪溯溪及拉拉山高空彈跳，二天各限額六十及五十名，票價各一千及三千元，今天上午十點半起於「Accupass活動平台」受理報名，網址：https://www.accupass.com/?area=north。

楊勝評說，「山林探險王」僅限量卅份套票，可體驗小烏來溯溪、拉拉山高空彈跳及角板山美味探索等活動，上傳活動紀錄片還有機會獲得GO PRO及Westin度假飯店餐券；「小小探險王」為適合小朋友參加的探險闖關活動，挑戰成功就能獲得活動特色勳章。此外，活動期間參與所有北橫探險節活動的民眾都能獲得特色紀念品，活動詳情可上活動官網或「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁查詢。