〈北部〉石門水庫水情吃緊 8公園戲水喊停

2018-07-02

家長、小朋友感嘆︰消暑的小確幸沒了

〔記者李容萍／桃園報導〕夏日高溫難耐，想清涼一夏？桃園市各公園戲水區往年從七月一日至八月卅一日都開放戲水，今年因石門水庫水情不佳，處於水情吃緊的綠燈，包括桃園區陽明、民族及永康公園，中壢區六和兒童、莒光、光明公園附設戲水區與親水區，以及龍潭區龍潭大池、龍潭運動公園的親水設施，同步決定暫緩放水，讓家長、小朋友感嘆免費戲水消暑的「小確幸」沒了。

全市唯一開放 復興小烏來宇內溪戲水區

公園沒得戲水，市府風景區管理處倒是推薦民眾可到復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區戲水，這裡是全桃園唯一的公告水域開放區，開放期間均有救生員駐守，該處為天然野溪，不受石門水庫水情影響，七、八月間均開放，僅週二休館，開放時間為上午八點至下午五點；但若山區驟下豪大雨或其他天候不佳等因素，戲水區會暫停開放，而昨天首日開放逢星期日，湧入超過一千人次前來玩水消暑。

石門水庫今年三至五月的雨量偏少，三月降雨只有歷年平均四成，四、五月也僅歷年平均四成六及四成，經濟部從六月八日將桃園地區的水情調整為水情緊張的綠燈，大壩水位於六月十七日降至二二二．三公尺，蓄水率更跌破卅％。

還好六月中旬之後集水區下了幾場大雨，水利署北區水資源局統計石門水庫今年六月的累積雨量為二七五．四毫米，已達歷年平均的九成，截至昨晚七點，石門水庫大壩水位升至二二七．三一公尺，蓄水量八○八三萬噸，蓄水率四十．五九％，經濟部預計本月上旬召開抗旱會議，桃園水情燈號是否能恢復為正常的藍燈，仍待觀察。

只是時值酷熱的暑假，桃園、中壢、龍潭的公園戲水區不放水，各戲水區人氣不再，公園也少了玩水的嬉鬧聲，近日有許多小朋友拿著水槍前往，卻發現沒水可玩，只能失望而歸。對此，市府養護工程處表示，將會視石門水庫的水情狀況調整，如果情況許可，會另公布開放時間。

龍潭區公所也說，龍潭大池配合市府整修工程今年不開放戲水區，但龍潭運動公園內還有深井水可用，園內的親水設施將待井水完成水質淨化，七月中旬可望開放戲水。