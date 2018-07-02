〈中部〉台中上半年PM2.5及紫爆 近8年同期新低

2018-07-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院環保署空品監測站最新數據顯示，台中市今年上半年的PM2.5平均值為每立方米廿．九微克，紫爆天數只有十天，雙雙創下近八年來同期新低，顯示市府推動的各項創新空汙防制策略奏效。市府表示，將持續努力，讓空氣品質更好。

環保局指出，根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，台中今年一至六月的PM2.5平均值為每立方米廿．九微克，達全國平均值。不但優於去年同期的每立方米廿二．三微克，而且比市長林佳龍就任前的廿八．九微克，大幅降低八微克，更是台中近八年來同期最低紀錄。

以較嚴格的舊標準（PM2.5超過七十一微克就算紫爆）來看紫爆天數，林佳龍上任前，二○一四年上半年的台中紫爆天數為五十天，今年上半年累計紫爆天數共十天，不僅較去年同期的十七天減少七天，更較二○一四年同期減少四十天，也是台中近八年來同期最低紀錄。

若單以今年六月來看，台中PM2.5月均濃度為每立方米十三．六微克；統計台中轄內的環保署空品監測站數據，截至六月卅日止，台中空氣品質已連續十四天亮綠燈，顯示近期台中空品持續維持良好狀態。

環保局長白智榮表示，儘管空品已有改善，但市府不會鬆懈，將持續推動各項改善策略，讓台中空品越來越好。