〈中部〉學校推食農教育 種菜還教烹調

2018-07-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校近來積極推廣食農教育，除讓學生自己種植蔬菜外，部分學校讓學生自行體驗烹調食物，讓學生對食農教育更有感。

動手耕種 認識食物來源

西屯區大仁國小年初開始與觀樹教育基金會合作，共同推動食農教育課程，指導學生認識友善耕種與種植當季當令蔬菜等，學校除帶著學生闢建小農園外，利用回收資源進行友善環境的耕種，在校內種植蔬菜，讓學生藉動手耕種的過程認識食物來源及學習如何友善對待環境等觀念。

近來學校利用學期接近尾聲之際驗收食農教育成果，大仁國小帶學童採摘種植的蔬菜烹飪，延續學習課程，有學生利用種植收成的豆子加上玉米筍、紅蘿蔔、馬鈴薯等食材，製成咖哩等佳餚上桌等。

有學生說，種植茄子和空心菜時面臨蟲吃菜的挑戰，每次都想辦法有機驅蟲，既要不傷害環境，又要確保能收成，最有挑戰性；另有學生種玉米和地瓜，學生學會利用牛糞施肥，也備感印象深刻，還有學生分享因為進入夏季種植，為不讓種子受熱，在種子上鋪上乾草，沒想到等種子順利發芽後，乾草也成為種子的養分，直呼友善環境種植好有學問等。

藉由烹調 了解如何吃得健康

南屯區惠文國小則是推出融合在地飲食文化與食農教育的「行動灶下」廚藝比賽，讓學生利用客家料理發揮烹飪創意，除認識台灣飲食特色文化外，也讓學生藉由實際的烹調經驗，認識如何吃到健康味等。

惠文國小校長曾金美說，本來以為小學生多數沒有烹調經驗，頂多出現「簡易版」菜色，沒想到學生有模有樣完成包括客家小炒甚至苦瓜封等高難度的菜色；製作過程中，學生懂得珍惜食物，是最佳食農教育的體會。