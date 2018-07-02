〈中部〉太子環台賽開跑 挑戰1035公里

2018-07-02

〔記者歐素美／台中報導〕九天盃太子極限環台賽昨起跑，一百多名參賽著將扛著重達十公斤的三太子神將，利用廿八天徒步環台一○三五公里，其中，最小參賽者吳金德只有十三歲，表示「將盡力而為」；十三名來自馬來西亞的暨南大學或環球科技大學學生則希望透過參賽，徒步認識台灣。

九天盃太子極限環台賽，在市長林佳龍、立委洪慈庸、市議員王立任及大雅區長林華彬等鳴槍下起跑，參賽者有分段組一百五十人、全程組廿一人。

馬來西亞學生則在曾經參賽的學長鼓勵下組成兩隊參賽，就讀暨南大學觀光休閒與餐旅系的劉彥希說，希望這項活動成為馬來西亞學生的傳統，藉由全程徒步認識台灣的文化與美景；暨南大學歷史系四年級的覃慧姍則說，參與環臺賽是送給自己的畢業禮物。

九天團長許振榮表示，為建立台灣自有的極限賽事，並激勵青年學子走出戶外，勇於挑戰自我，六年前開始選在七月最熱時舉辦九天盃太子極限環台賽，今年最特別的是該團自主利用活動車輛行銷台中世界花卉博覽會，希望讓全台民眾都來參與花博的盛會。

市長林佳龍感謝九天透過環台宣傳台中花博，並指出，台中是全台土地測量三角點的起點，是計算里程數的起點，也可說是台灣的中心，環台之旅從中心出發別具意義，市府特別提出「０Ｋ台灣，台中起步」，「０Ｋ」代表「○Ｋ」，鼓勵民眾用各種方式環台，挑戰自己、並認識台灣。