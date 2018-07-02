〈中部〉改善商圈停車 一中將建地下停車場

2018-07-02

工期兩年 預計明年初動工

〔記者張菁雅／台中報導〕一中商圈假日遊客眾多，停車位一位難求，為改善商圈周邊停車不足情形，交通局與台中一中合作，並成功爭取到前瞻計畫補助，將興建「台中一中地下停車場」，除了供學校使用，也將開放民眾停車。交通局預估細部設計需要半年時間，因此工程預計在明年初動工，並由教育局辦理後續工程，工期約兩年。

交通局長王義川表示，一中商圈為台中市在國際著名景點之一，商業活動興盛、遊客眾多，為改善商圈周邊停車問題，市府近年持續劃設路邊停車格位，整頓停車秩序，並落實收費管理，但每逢週末假日，停車需求仍持續增加，屬於停車需求迫切的區域。

配合一中莊敬樓拆除興建

王義川指出，台中一中地下停車場興建計畫在市府交通局、教育局及校方共同合作下，爭取中央前瞻計畫補助經費一．一一億元、市府自籌二．一二億元，共三．二三億元，將配合台中一中莊敬樓拆除計畫，在整建校舍的同時，由市府補助興建地下三層停車場。

可供350汽車格、60機車位

他也表示，台中一中位於一中商圈核心，地下停車場完工後可提供約三百五十格汽車停車格及六十格機車停車格，將有助於紓解一中商圈與周邊棒球場、運動場的停車需求，進一步興盛周邊商業活動，成功突破一中商圈多年來停車問題。

由於前瞻計畫補助的各項停車場興建案必須在中央核定補助案後三年完工，台中一中地下停車場接著將進行細部設計作業，交通局預估細部設計需要半年時間，因此工程約在明年初動工。