〈中部〉北斗國中種電 2年半營收170萬

2018-07-02

〔記者陳冠備／北斗報導〕校園種電計畫發威！彰化縣各校從二年多前開始「種電」，其中北斗國中以一七○萬營收奪下「校園種電王」。校長李碧瑤表示，原本校園內有一塊光禿禿的土地，幸好有種電回饋金的補助，現在已種滿了花草，而且種電不但能增加經費，進而改善校園設備，校舍也能降溫二至三度，好處相當多。

彰縣97％學校種電 進帳逾億

彰化縣政府二年半前推動第一期校園種電計畫，全縣有九成七學校加入，目前進帳已逾新台幣一億元，並全數提撥給學校做為教育經費，其中北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小、湖北國小共五所學校的回饋金都超過一百萬元。

李碧瑤指出，當初簽約是以百分之二十四．三的售電比例回饋學校，每年回饋金預估六、七十萬元，一○五年二月啟用，整年有六十二萬七○二一元進帳，一○六年遇上暖冬，發電量增加，回饋金來到八十三萬三一六三元，今年至五月也有二十四萬餘元。至今啟用兩年半，回饋經費已有一七○萬元，讓學校的財源效益顯著。

校舍降溫 增加經費改善設備

李碧瑤表示，校長室後方有塊光禿禿土地，經常揚起土塵，卻苦無經費改善，在回饋金進帳之後，提撥九萬餘元進行植栽美化，讓校園多了一處綠化休憩空間；另外，修復活動中心吸音牆、停車場地，充實學生社團、校隊服裝經費與添購校園投影設備等，共花費二十九萬多元，如果向上級申請時，恐要等很久，現在有了種電回饋金，可直接改善校園環境。

李碧瑤說，校舍頂樓安裝棚架式與平鋪式太陽能板，除可改善老舊校舍頂樓景觀，還能遮擋太陽，降低室內溫度約二至三度，解決頂樓教室夏天悶熱情形，校方也於頂樓增闢能源教育觀摩區，讓學生可直接看見「綠電」的運作。