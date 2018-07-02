〈中部〉日本舞蹈家感恩 埔里紙教堂教「舞踏」

2018-07-02

日本三一一地震 感謝台灣伸援

〔記者佟振國／南投報導〕為感謝台灣在日本三一一地震的愛心伸援，來自日本岩手縣災區的舞蹈家太田直史，昨天到南投縣埔里鎮桃米里紙教堂，舉辦「日本舞踏」兒童體驗營，為埔里的孩子帶來不同的異國文化洗禮，也用自己的方式向台灣說謝謝！

埔里鎮桃米里紙教堂昨天舉辦「日本舞踏」兒童體驗營，吸引許多家長為孩子報名，體驗不同的國家文化藝術精髓，指導老師是日本舞蹈家太田直史，協助翻譯的劉敏老師是埔里女兒，擅長舞蹈、戲劇、美術，與先生楊豫揚三年多來陪著太田直史走訪台灣各地公益演出與推廣日本舞踏。

「舞踏」是日本特有的一種舞動身體的藝術表現，簡單來說就是踏步與舞動四肢和身體，特別將發自內心的情感，以身體動作行為表現出來，太田直史則是帶著小朋友做各式各樣的肢體動作，沒有固定的形式，首重創意與自我探索，展現最真實的自我，小朋友或倒或跳，手舞足蹈，現場笑聲不斷。

透過公益交流 表達對台灣謝意

太田直史表示，他的家在日本岩手縣，是三一一地震的重災區，非常感謝台灣對日本震災區的捐款援助，三年前特別來台透過公益演出與交流，表達對台灣的感謝。

透過楊豫揚、劉敏夫婦的相挺，太田直史走訪台灣多處地區，連澎湖、蘭嶼等離島小學也有他們的足跡，還協助澎湖七美的八位小朋友，今年二月到日本岩手縣震災區，表演澎湖特有的「踏涼傘」傳統藝術，圓了孩子與世界接觸的夢，也促進台日文化交流。

特別到花東偏鄉進行多場演出

上個月太田直史與兩位音樂家組成的「帕米爾之花」團隊，特別到今年二月發生地震的花蓮進行多場演出，深入花東偏遠的小學、兒童之家、啟智中心等，為弱勢者帶來歡樂，也決定把訪台公益演出的最後一站留給了埔里紙教堂。

太田直史指出，去年他曾在紙教堂演出，很多鄉親紛紛詢問可不可以跟著學，讓他對埔里人的熱情留下深刻印象，而移築自日本阪神震災區的紙教堂，與震後重建有深厚淵源，他能在此公益服務，更具意義。