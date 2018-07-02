〈中部〉不老水手「帆」台 東石遇蚵棚「撞」況多

2018-07-02

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕花甲之年還有水手夢，且是小木舟環島，六十三歲的陳明忠與六十歲張宗輝搭檔逐夢，進行「不老水手帆遊台灣」海上旅程，不只勇氣可嘉，更展現過人的體力與毅力。

經營木作船藝工坊的張宗輝花費十五萬元，自力打造長四百五十分、寬一百六十五公分、深五十公分的木構小帆船，六月十七日高舉「造自己的船，環我們的島」大旗，與陳明忠自新北市淡水區竹圍港出發，以逆時針方向，預計用二十一天環繞台灣。

不料，第二天就因梅雨鋒面及西南氣流發威而停航七天，重新揚帆後，卻在嘉義縣外傘頂洲海域遇到「撞況」，和蚵棚鏖戰一天，兩人精疲力竭，小木舟也傷痕累累，昨在東石型厝漁港整備一天。

陳明忠說，年過半百愛上獨木舟運動，曾繞行龜山島、基隆嶼、小琉球等近海島嶼，都是一天來回，這次和張宗輝挑戰環台一圈，原規劃一人一舟，考量安全後決定同舟共濟。

我國漁港法不准小木舟靠港，他們為克服停泊問題，事前行文沿岸十五個縣市政府，被台中市、屏東縣與宜蘭縣打回票，經訴願，屏縣、宜縣同意了，台中因海岸線不長，就過門不入。

陳明忠說，海上風浪多變，得隨機應變，直線三十公里往往要航行六十公里以上，對體力、技術都是考驗，他和張宗輝快樂出帆，相信不老水手做得到，大家也可以，從不同的角度欣賞福爾摩沙之美。