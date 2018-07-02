〈中部〉集貨場收購次品鳳梨 賣不掉當堆肥

2018-07-02

爆量無法消化 加工廠拒買

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鳳梨價格崩盤，產地收購價每台斤不到五元，賣相差的一台斤僅一元，加工廠也因爆量無法消化而拒收；古坑有集貨場業者以每台斤一元向農民收購，但因加工廠拒收、拍賣也沒人買，只能丟棄當堆肥。

北上抗議 雲林預計數十人

今年鳳梨價格低，不滿政府漠不關心，嘉義縣農民計畫四日北上抗議，古坑永興蔬果運銷合作社理事主席黃威騰表示，這次串連抗議行動雲林不缺席，預計至少會有數十人參加。

黃威騰指出，鳳梨價格五月初開始下跌，品質佳上品產地收購價每台斤五元，果粒小賣相差的每台斤約二元，政府卻不聞不問，雖產季快結束，但難保下次不會再發生，北上抗議主要訴求是希望政府建立因應機制或配套。

吳姓農民表示，鳳梨產地收購價從四月每台斤十多元急速下滑，五月時每台斤剩五元，端午節前微漲至每台斤七、八元，之後又跌到三、四元，賣相差的每台斤僅一元，甚至沒人要。

自救 農民擺攤加減賣

李姓農民昨天在古坑鄉公所舉辦「旺來竹筍節」活動現場擺攤賣鳳梨，他無奈說，家裡種鳳梨數十年，第一次遇到這樣低價，一株鳳梨苗要四元，至少要一年才能收成，一株只長一顆鳳梨，加上肥料等資材，上品產地收購價一台斤不到五元，根本是血本無歸，「種了就要收」，只好自己擺攤賣。

黃威騰指山，集貨場因與農民合作都是老顧客，他以每台斤一元收購，結果加工廠因爆量不買，只好一車車載至田間丟棄當堆肥，其他集貨場也因賣不掉放在場內任其腐爛。

雲林縣府農業處長張鴻猷表示，鳳梨這波價格受連續降雨品質差影響，縣府除請食品加工廠採購，農委會將輔導以每公斤八元（每台斤四．八元）收購次級品，媒介食品加工廠處理。