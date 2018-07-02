〈中部〉阿里山林鐵收回自營 林鐵處拚文化觀光

2018-07-02

林鐵處揭牌 專責營運管理

〔記者曾迺強、陳璟民／嘉義報導〕行政院農業委員會林務局「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，昨在蒸汽火車鳴笛及與會者致賀聲中揭牌運作，林鐵營運也由原受行政委託的交通部台灣鐵路管理局，移由林鐵文資處擔當；首任林鐵文資處長黃妙修說，百年鐵路終於有專責機關負責經營，將以林業文化資產為主軸，推動林鐵動態保存與活化，裨益大嘉義的文化、生態與觀光。

林鐵處成立典禮昨早在阿里山林業村的嘉義製材所，由林務局長林華慶主持，嘉市長涂醒哲、嘉縣副縣長吳芳銘等上百嘉賓觀禮慶祝。

林華慶說，林鐵處除了鐵道營運，也整合林業村、檜意森活村等，提升觀光價值；文化部文化資產局長施國隆致詞，正爭取「阿里山林業文化」提升為國家級景觀，提報項目有嘉市「產業區」、阿里山「檜林區」與交通面的「鐵道區」，為林鐵登錄世界遺產暖身。

高雄餐旅大學航空暨運輸管理系專技助理教授蘇昭旭表示，林鐵從一九九九年九二一地震後，屢遭天災、翻車事故等重創，營運主體則歷經民營化、委由台鐵局，如同「少婦離過兩次婚」，再回歸林務局就像婦人歷劫歸來，總算有個家。

林鐵訂票系統 本月招標

至於遊客在網路預訂林鐵乘車票券，仍得上台鐵局訂票系統，對此，林鐵處副處長周恆凱說，本月將辦招標，明年六月前推出林鐵訂票系統。

森鐵處217員工 轉任林鐵處

原屬台鐵局森鐵處的二百一十九名員工，有二百一十七人轉任林鐵處，黃妙修說，林鐵的危險職務與僻地津貼、一般性獎金、福利措施及補助都比照台鐵，本薪的最高薪點、職務薪的最高額都優於台鐵，吸引轉任。

林鐵處修理工廠員工、勞方代表王裕凱說，林務局上月廿七日辦說明會上，指原本年終考核由原先的乙等無法晉薪級，修改為乙等可晉薪級，多數員工都可接受；司機員翁幸昭表示，林務局有誠意解決員工對薪資、福利縮水的疑慮，他打消七月退休的規劃，昨趁休假參與林鐵處揭牌儀式。